Za sexuálne otroctvo dostal šéf juhokórejského gangu 40-ročný trest

Soul 26. novembra (TASR) - Na 40 rokov väzenia odsúdil vo štvrtok juhokórejský súd vodcu zločineckej skupiny, ktorá prostredníctvom internetu sexuálne "zotročila" najmenej 74 žien vrátane 16 tínedžeriek. Informovala o tom agentúra Reuters.



Skupina na čele s Čcho Džu-binom (24) v období od mája 2019 do februára 2020 nútila ženy posielať im fotografie a videá s ponižujúcim a niekedy násilným sexuálnym obsahom, ktoré následne za poplatok ďalej šírili cez chatovaciu aplikáciu Telegram. Juhokórejské orgány nazvali činnosť skupiny "virtuálnym zotročením".



Po vzatí do väzby v marci tohto roka Čcho uviedol, že obetiam sa chcel ospravedlniť. Podľa sudcu mnohým z nich spôsobil zverejnením ich identity nenahraditeľnú ujmu, informovala agentúra Jonhap.



Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Čcho a rovnako aj prokuratúra, ktorá preňho žiadala doživotný trest, majú týždeň na podanie odvolania. Jeho piati komplici dostali tresty v rozmedzí sedem až 15 rokov, píše agentúra AFP.



Prípad vyvolal v krajine celonárodné protesty. Milióny Kórejčanov podpísali petície, v ktorých vyzvali orgány na zverejnenie totožnosti vodcu skupiny. Žiadali tiež, aby vyšetrovali nielen prevádzkovateľov chatu, ale aj ľudí, ktorí si za posielanie videí a fotografií so sexuálnym obsahom zaplatili celkovo 1,5 milióna juhokórejských wonov (približne 1140 eur).



Polícia uviedla, že na základe vyšetrovania podobných trestných činov bolo od konca minulého roka vrátane Čcho Džu-bina zadržaných 18 prevádzkovateľov internetových chatovacích miestností v aplikácii Telegram a na ďalších sociálnych sieťach. Okrem toho zatkli aj ďalších najmenej 124 podozrivých, uviedla agentúra Reuters.