Za víťaza prezidentských volieb v Abcházsku sa vyhlásil Badra Gunba

Suchumi 2. marca (TASR) - Za víťaza prezidentských volieb v Abcházsku sa v nedeľu vyhlásil Badra Gunba, ktorého protikandidátom bol Adgur Ardzinba, informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), píše TASR. Ústredná volebná komisia zatiaľ výsledky hlasovania nezverejnila.



Abcházsko považuje drvivá väčšina krajín sveta za gruzínske územie. Tbilisi ho označuje toto územie za okupované Ruskom. V polovici februára gruzínske vedenie upozornilo, že prezidentské voľby v Abcházsku porušujú suverenitu a územnú celistvosť Gruzínska.



Po prvom kole prezidenských volieb Rusko zintenzívnilo kontakty so Suchumi a snažilo sa podporiť Badru Gunbu, konštatovala RFE/RL.



Moskva tam dala prepraviť školské autobusy, Gunba absolvoval rokovania s ruským ministrom hospodárstva Maximom Rešetnikovom a podpredsedníčkou ruskej vlády Tatianou Golikovovou; do Abcházska zavítal aj ruský minister zdravotníctva Michail Muraško.



Napriek tomu, že Adgur Ardzinba, podobne ako Badra Gunba, deklaroval potrebu rozvíjať strategické vzťahy s Ruskom, bol obviňovaný z údajne "protureckého" a "protiarménskeho" postoja.



Po tom, ako sa na verejnosť dostala audionahrávka, v ktorej Ardzinbov prívrženec Enver Bganba - synovec úradujúceho prezidenta -vyzýval "vysporiadať sa s Arménmi". Ruský Vyšetrovací výbor (Sledkom) začal v tejto veci trestné konanie pre podnecovania nenávisti a nepriateľstva voči ruským občanom rôznych národností žijúcim v Abcházsku. Moskva uviedla, že ide o "výzvy na násilie voči predstaviteľom arménskeho národa".



Predmetom vyšetrovania je aj streľba, ku ktorej došlo v sobotu v jednej z volebných miestností. Do incidentu boli zapletení údajne priaznivci opozície. Sledkom preveruje, či tento čin nenaplnil podstatu teroristického činu.



Predčasné prezidentské voľby boli vypísané po tom, ako sa prezident Aslan Bžanija v novembri 2024 po masových protestoch vzdal funkcie. Abdikovať bol nútený po tom, ako podporil podpis dohody s Moskvou, ktorá by ruským spoločnostiam umožnila získať pôdu v republike a najímať zahraničných pracovníkov. Aktivisti sa obávali, že by to viedlo k masovej výstavbe obytných komplexov v Abcházsku, ktoré by vlastnili ruskí občania. Región s horami a plážami pri Čiernom mori je pre Rusov obľúbenou turistickou destináciou.



Po krátkej vojne s Gruzínskom v roku 2008 uznala Moskva nezávislosť Abcházska a Južného Osetska. Oba regióny tvoria spolu asi pätinu gruzínskeho územia a sú silne závislé od Ruska. Ich nezávislosť okrem Ruska uznala len Venezuela, Nikaragua, Nauru a Sýria. Podľa západných krajín Rusko tieto dve gruzínske provincie fakticky anektovalo.