Za masovú streľbu v Srbsku pôjde páchateľ na 20 rokov do väzenia

Belehrad 12. decembra (TASR) - Uroša Blažiča vo štvrtok srbský súd uznal za vinného z vraždy deviatich osôb a odsúdil ho na 20 rokov väzenia. Podľa súdu si bol vtedy 20-ročný Blažič "vedomý svojho nezákonného konania", keď na jar minulého roka s automatickou puškou náhodne strieľal na ľudí v strednom Srbsku. TASR píše na základe správ agentúr AP a AFP.



K streľbe došlo 4. mája 2023 v obciach Dubona a Malo Orašje asi 50 kilometrov od srbskej metropoly. Najmladšia obeť mala len 14 rokov. Ďalších 12 osôb utrpelo zranenia.



Keďže v čase spáchania činu obvinený nedosiahol vek 21 rokov, za vraždy mu v zrýchlenom konaní srbský súd uložil najvyšší možný trest pre mladistvých. Keby bol starší, hrozilo by mu doživotie.



Právny zástupca rodiny obetí Stefan Stefanovič síce uvítal rozhodnutie súdu udeliť Blažičovi najvyšší možný trest, no podľa neho by bolo spravodlivejšie nestíhať odsúdeného ako mladistvého. "Rodiny sa nedočkali úplnej spravodlivosti. Čo ďalšie sa musí stať, aby výkonná a zákonodarná moc zmenili zákon?" uviedol Štefanovič.



Blažičovmu otcovi Radišovi srbský súd rovnako uložil 20-ročný trest odňatia slobody za nelegálnu držbu zbraní vrátane pušky, ktorú použil pri streľbe jeho syn. Podľa prokurátora nelegálnou držbou zbraní "vytvoril podmienky na spáchanie trestného činu".



Súdny proces s Blažičom sa konal v prísne stráženom zariadení zvyčajne využívanom v prípadoch organizovaného zločinu či vojnových zločincov. V dôsledku tlaku obetí sa skončil v priebehu štyroch mesiacov, čo nie je pre srbské súdnictvo obvyklé.



Masová streľba v obciach Dubona a Malo Orašje sa odohrala len deň po tom, ako iný strelec, 13-ročný chlapec, zastrelil v belehradskej základnej škole deviatich spolužiakov a jedného člena ochranky.



V reakcii na tieto po sebe nasledujúce masové streľby sa srbský prezident Aleksandar Vučič zaviazal spustiť rozsiahly plán odzbrojenia s cieľom zbaviť krajinu státisícov zbraní.