Za vojnové zločiny budú súdiť 48 ďalších ruských vojakov

Kyjev 23. mája (TASR) - Približne 13.000 prípadov podozrenia z ruských vojnových zločinov sa podľa ukrajinskej generálnej prokurátorky Iryny Venediktovovej v súčasnosti vyšetruje, pričom procesu bude čeliť ďalších 48 ruských vojakov. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Venediktovová to povedala v pondelok na zasadnutí Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose. Súd v Kyjeve medzitým odsúdil ruského vojaka Vadima Šišimarina na doživotie za zabitie 62-ročného neozbrojeného ukrajinského civilistu Olexandra Šelipova.



"Začali sme už takmer 13.000 prípadov, ktoré sú spojené len s vojnovými zločinmi. V tejto kategórii bolo nahlásených (asi) 49 osôb, ktoré sme začali stíhať za vojnové zločiny," spresnila Venediktovová.



Ukrajinskí predstavitelia majú podľa nej zoznam približne 600 podozrivých, o ktorých sa predpokladá, že boli zapojení do vojnových zločinov. Dva prípady týkajúce sa troch jednotlivcov už riešili súdy, cituje jej vyjadrenie The Guardian.



Ukrajinská generálna prokurátorka uviedla, že rozsah sťažností na Rusko naznačuje systémovú toleranciu alebo podporu vojnových zločinov proti Ukrajincom. "Všetky dôkazy naznačujú, že ruská vojenská a politická elita sa bezpodmienečne vrátila k brutálnej vojnovej taktike násilia," povedala.



Násilnosti zo strany ruských síl, ktoré jej tím zdokumentoval, predstavujú podľa nej "nevýslovnú úmyselnú krutosť a násilie voči civilistom".



"Je to zjavné najmä na územiach v prvej línii vojny, ktorá sa prakticky stala bitúnkom," citoval Venediktovovú denník The Guardian.



V dôsledku vojny zahynulo 4600 civilistov vrátane 232 detí, dodal ukrajinská generálna prokurátorka. Zároveň však upozornila, že skutočný počet obetí je pravdepodobne vyšší.