Za vraždu bývalého libanonského premiéra žiada prokuratúra doživotie

Haag 10. novembra (TASR) - Člen libanonskej šiitskej politickej a vojenskej organizácie Hizballáh obvinený z vraždy bývalého libanonského premiéra Rafíka Harírího by mal byť odsúdený na doživotie, hoci je momentálne na úteku, uviedla agentúra AFP s odvolaním sa na utorňajšie vyjadrenia tamojších prokurátorov.



Zvláštny tribunál pre Libanon ustanovený na základe dohody medzi vládou Libanonu a OSN uznal Sálima Ajjáša počas jeho neprítomnosti na haagskom súde 18. augusta za vinného z vraždy bývalého libanonského premiéra, pričom ďalších troch údajných členov šiitského hnutia súd zbavil obvinenia.



Sudcovia sa v utorok na základe vypočutých dôkazov zo strany prokurátorov, obetí a obhajoby radili, aký trest 56-ročnému Ajjášovi udelia. O samotnom rozsudku sa však rozhodne neskôr.



"Najprísnejší trest, aký by tribunál mohol obvinenému uložiť, je doživotné väzenie, pričom podľa prokuratúry je doživotie jediným spravodlivým a primeraným riešením", uviedol na súde prokurátor Nigel Povoas. Dodal, že vražda premiéra bola podľa neho "najzávažnejším teroristickým útokom, aký sa kedy na libanonskej pôde odohral".



Súd v auguste vyhlásil, že má dostatok dôkazov, ktoré preukazujú, že Ajjáš bol centrom organizácie, ktorá Harírího sledovala počas niekoľkých mesiacov pred plánovanou vraždou. Na základe nedostatku dôkazov súd zbavil viny Ajjášových spoluobžalovaných Assáda Sabru, Husajna Oneissího a Hassana Habíba Merhího.



Súd navyše dodal, že neexistujú dôkazy, ktoré by potvrdzovali prepojenie vedenia hnutia Hizballáh alebo jeho sýrskych spojencov so spomínaným útokom.