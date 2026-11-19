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Za vraždu troch lesbických žien odsúdili muža na doživotie
V čase vyhlasovania rozsudku bolo pred súdom napriek silnému dažďu zhromaždených vyše 200 členiek feministických a LGBT+ organizácií.
Autor TASR
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Buenos Aires 19. novembra (TASR) - V Argentíne v stredu odsúdili páchateľa vraždy troch homosexuálne orientovaných žien na doživotie. Fernando Barrientos ich podľa súdu zabil „z nenávisti k ich sexuálnej orientácii“, píše TASR na základe správy agentúry EFE.
Barrientos 6. mája 2024 nadránom hodil zápalný predmet do izby v jednom z penziónov v Buenos Aires, kde ženy spali. Pamela Cobbasová, Mercedes Figueroaová a Andrea Amaranteová zomreli na následky popálenín, Sofía Riglosová útok prežila s vážnymi zraneniami.
Barrientosovu „surovosť a zákernosť vyplývajúcu z nenávisti voči sexuálnej orientácii obetí a použitie prostriedku vhodného na spôsobenie všeobecného ohrozenia“ sudcovia uznali za priťažujúce okolnosti. Odsúdili ho aj za pokus o vraždu štvrtej ženy.
Pred súdom sa v stredu zhromaždili desiatky žien s transparentmi s menami obetí či heslom „doživotie pre Barrientosa“. V čase vyhlasovania rozsudku bolo pred súdom napriek silnému dažďu zhromaždených vyše 200 členiek feministických a LGBT+ organizácií.
Agentúra EFE uvádza, že rozsudok predstavuje dôležitý precedens pre komunitu, lebo súd uznal, že motívom trojnásobnej vraždy bola nenávisť voči sexuálnej orientácii obetí. Kolektívnym žalobcom v procese bola argentínska LGBT+ federácia.
Barrientos 6. mája 2024 nadránom hodil zápalný predmet do izby v jednom z penziónov v Buenos Aires, kde ženy spali. Pamela Cobbasová, Mercedes Figueroaová a Andrea Amaranteová zomreli na následky popálenín, Sofía Riglosová útok prežila s vážnymi zraneniami.
Barrientosovu „surovosť a zákernosť vyplývajúcu z nenávisti voči sexuálnej orientácii obetí a použitie prostriedku vhodného na spôsobenie všeobecného ohrozenia“ sudcovia uznali za priťažujúce okolnosti. Odsúdili ho aj za pokus o vraždu štvrtej ženy.
Pred súdom sa v stredu zhromaždili desiatky žien s transparentmi s menami obetí či heslom „doživotie pre Barrientosa“. V čase vyhlasovania rozsudku bolo pred súdom napriek silnému dažďu zhromaždených vyše 200 členiek feministických a LGBT+ organizácií.
Agentúra EFE uvádza, že rozsudok predstavuje dôležitý precedens pre komunitu, lebo súd uznal, že motívom trojnásobnej vraždy bola nenávisť voči sexuálnej orientácii obetí. Kolektívnym žalobcom v procese bola argentínska LGBT+ federácia.