Za výbuch v Bejrúte obvinili expremiéra aj generálneho prokurátora

Bejrút 24. januára (TASR) - Libanonský sudca vyšetrujúci ničivý výbuch v prístave v Bejrúte z roku 2020 obvinil zo zodpovednosti generálneho prokurátora, vtedajšieho premiéra a ďalších súčasných aj bývalých vysokopostavených predstaviteľov. V utorok o tom informovali súdne zdroje. Dokazujú to aj súdne predvolania, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra Reuters, informuje TASR..



Sudca Tárik Bítár v pondelok nečakane obnovil vyšetrovanie, ktoré dovtedy blokovali politici a rôzne právne kľučky, pomocou ktorých sa snažili vyhnúť vypočúvaniu.



Výbuch 4. augusta 2020 spôsobili stovky ton zle uskladneného dusičnanu amónneho. Z lode boli vyložené už v roku 2013 a za porušenie bezpečnostných predpisov sa doteraz nezodpovedal žiaden vysokopostavený predstaviteľ.



Vyšetrujúci sudca Bítár obvinil expremiéra Hasána Dijába a bývalých ministrov z možného úmyselného zabitia. Uvádza sa to v súdnych predvolaniach, do ktorých Reuters v utorok mohol nahliadnuť.



Obvinil aj generálneho prokurátora Ghasána Uwajdáta, šéfa spravodajskej služby generálmajora Abbása Ibráhíma, niekdajšieho armádneho veliteľa Jeana Kahwadžího a ďalších predstaviteľov bezpečnostných zložiek a justície, uviedli súdne zdroje.



Podľa sudcu nekonali pri nakladaní s dusičnanom amónnym zodpovedne. Všetci už predtým obvinení popreli spáchanie trestných činov a proti najnovšiemu obvineniu už protestoval generálny prokurátor Uwajdát, píše agentúra AFP.



Výbuch v bejrútskom prístave, ktorý zabil 220 ľudí, zranil ďalších 6500 osôb a zničil rozsiahle časti Bejrútu. Vyšetrovanie okrem politikov brzdilo aj Iránom podporované radikálne hnutie Hizballáh.



Táto skupina ľudí viedla kampaň proti Bítárovi a dokonca obvinila Washington, že zasahuje do vyšetrovania. Vodca Hizballáhu Sajjid Hasan Nasralláh opakovane vyzýval v roku 2021 na jeho odvolanie a nahradenie.