Za výbuchom listovej zásielky bol podľa polície vydierač

Haag 12. februára (TASR) - Listovú bombu, ktorá v stredu explodovala v amsterdamskom centre triedenia pošty, zaslal vydierač, ktorý požaduje platbu v bitcoinoch. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na oznámenie holandskej polície. Pri výbuchu nikto neutrpel zranenia.



O pol hodinu neskôr nastala ďalšia explózia listovej zásielky v meste Kerkrade na juhu Holandska. Ani v tomto prípade k zraneniam nedošlo.



Ako v oboch prípadoch polícia uviedla, zamestnanci tvrdili, že pri otvorení zásielky bolo počuť zasyčanie a následne nastal výbuch.



Amsterdamská polícia vo vyhlásení uviedla, že berie do úvahy možnosť, že zásielky majú spojitosť so sériou listových bômb a vyhrážok zaslaných v januári do viacerých podnikov v krajine. Žiadna zo zásielok vtedy nevybuchla. V súvislosti s vyšetrovaním prípadu nedošlo k žiadnym zatknutiam.