Za vyhrážky smrťou tínedžerke, ktorá osočovala islam, zatkli 5 ľudí

Paríž 9. februára (TASR) - Francúzska polícia zatkla v utorok päť ľudí v súvislosti s vyhrážkami smrťou adresovanými tínedžerke pre sériu ostrých príspevkov namierených proti islamu, ktoré zverejnila na internete. Prípad vyvolal novú debatu o slobode prejavu v krajine. Informovala o tom tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na vyjadrenie prokuratúry.



Tínedžerka Mila dostala tisíce vyhrážok smrťou za to, že islam okrem iného označila vulgárnymu prívlastkami, prípadne naňho odkazovala aj ako na "náboženstvo nenávisti". Pobúrené reakcie spustil príspevok, ktorý ako 16-ročná zverejnila v januári 2020 na sociálnej sieti Instagram. Situácia si vyžiadala umiestnenie Milinej rodiny pod policajnú ochranu.



Prokuratúra v meste Vienne na juhovýchode Francúzska začala prípad vyšetrovať vlani v novembri po tom, čo Mila zverejnila sériu ďalších ostrých príspevkov proti islamu, tento raz na platforme Tik Tok.



Vyšetrovanie následne prevzal národný útvar, ktorý mohol lepšie koordinovať pátranie po podozrivých vo viacerých francúzskych regiónoch. To viedlo k zatknutiu piatich osôb vo veku 18 až 29 rokov.



Prezident Emmanuel Macron vlani vo februári bránil zmienenú tínedžerku, pričom povedal, že právo na rúhanie a kritizovanie náboženstva je zakotvené v ústave, pripomenula AFP. "Zákon hovorí jasne. Máme právo na rúhanie, kritizovanie či karikovanie náboženstva," povedal vtedy Macron. Prezident dodal, že deti musia byť lepšie chránené pred "novými podobami nenávisti a obťažovania na internete".



Debata o slobode prejavu nabrala vo Francúzsku ešte väčší spád vlani v októbri, po tom, ako islamský radikál zavraždil učiteľa Samuela Patyho za to, že na vyučovaní ukázal žiakom karikatúry proroka Mohameda.