< sekcia Zahraničie
Za výpadok elektriny v Berlíne sú zodpovední ľavicoví extrémisti
Výpadok elektriny spôsobil požiar stožiarov vysokého napätia v berlínskej štvrti Johannisthal, čo viedlo k značným škodám na dôležitých elektrických vedeniach.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Berlín 11. septembra (TASR) - Nemeckí predstavitelia vo štvrtok potvrdili, že podpaľačský útok, ktorý tento týždeň prerušil dodávky elektriny vo veľkej časti juhovýchodného Berlína, spáchali ľavicoví extrémisti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Skupina na internete uverejnila list s priznaním zodpovednosti, ktorý je podľa ministerky vnútra v berlínskej krajinskej vláde Iris Sprangerovej pravý. Dodala, že vyhlásenie je podobné listu, ktorý bol ešte vo februári zverejnený po podpaľačskom útoku na závod spoločnosti Tesla neďaleko Berlína.
Výpadok elektriny spôsobil požiar stožiarov vysokého napätia v berlínskej štvrti Johannisthal, čo viedlo k značným škodám na dôležitých elektrických vedeniach. Bez elektriny ostalo približne 50.000 domácností a podnikov, čo prevádzkovateľ siete označil za najdlhší výpadok elektriny v nemeckej metropole za posledných najmenej 25 rokov. Vo štvrtok boli tisíce ľudí stále bez elektriny a opravy stále pokračujú.
V liste zverejnenom na ľavicovej platforme Indymedia a podpísanom „niekoľkými anarchistami“ sa uvádza, že útok bol zameraný na „vojensko-priemyselný komplex“ v berlínskej štvrti Adlershof. Podľa listu majú v tejto oblasti sídlo firmy a výskumné inštitúty z oblasti IT, robotiky, biotechnológií, leteckého priemyslu, umelej inteligencie, bezpečnosti a zbrojárstva.
Podľa Sprangerovej vyšetrovatelia predpokladajú, že páchatelia sídlia v Nemecku. Incident odsúdila, označila ho za vysoko nebezpečný a vykonaný veľmi profesionálne. Páchateľov obvinila z ohrozenia ľudských životov a vyšetrovanie s cieľom identifikovať ich pokračuje.
Skupina na internete uverejnila list s priznaním zodpovednosti, ktorý je podľa ministerky vnútra v berlínskej krajinskej vláde Iris Sprangerovej pravý. Dodala, že vyhlásenie je podobné listu, ktorý bol ešte vo februári zverejnený po podpaľačskom útoku na závod spoločnosti Tesla neďaleko Berlína.
Výpadok elektriny spôsobil požiar stožiarov vysokého napätia v berlínskej štvrti Johannisthal, čo viedlo k značným škodám na dôležitých elektrických vedeniach. Bez elektriny ostalo približne 50.000 domácností a podnikov, čo prevádzkovateľ siete označil za najdlhší výpadok elektriny v nemeckej metropole za posledných najmenej 25 rokov. Vo štvrtok boli tisíce ľudí stále bez elektriny a opravy stále pokračujú.
V liste zverejnenom na ľavicovej platforme Indymedia a podpísanom „niekoľkými anarchistami“ sa uvádza, že útok bol zameraný na „vojensko-priemyselný komplex“ v berlínskej štvrti Adlershof. Podľa listu majú v tejto oblasti sídlo firmy a výskumné inštitúty z oblasti IT, robotiky, biotechnológií, leteckého priemyslu, umelej inteligencie, bezpečnosti a zbrojárstva.
Podľa Sprangerovej vyšetrovatelia predpokladajú, že páchatelia sídlia v Nemecku. Incident odsúdila, označila ho za vysoko nebezpečný a vykonaný veľmi profesionálne. Páchateľov obvinila z ohrozenia ľudských životov a vyšetrovanie s cieľom identifikovať ich pokračuje.