Za zabitím Kirillova v Moskve stojí ukrajinská SBU, tvrdí zdroj

Moskva/Kyjev 17. decembra (TASR) - Za zabitím veliteľa jednotiek radiačnej, chemickej a biologickej obrany ruských ozbrojených síl generálporučíka Igora Kirillova v Moskve stojí Služba bezpečnosti Ukrajiny (SBU), uviedol zdroj z jej radov pre agentúru AFP. Podľa neho išlo o "špeciálnu operáciu" SBU, píše TASR.



Kirillov zahynul spolu so svojím asistentom v utorok ráno pri výbuchu v ruskej metropole. Explózia nastalo okolo 06.00 h miestneho času. Spôsobila ju bomba ukrytá v elektrickej kolobežke odstavenej pri vchode do bytového domu na Riazanskom prospekte, uviedol ruský Vyšetrovací výbor (Sledkom) s tým, že začal vyšetrovanie "vraždy dvoch vojakov".



Nálož mala podľa záchranárov ekvivalent asi 200 gramov TNT. V dôsledku výbuchu boli rozbité okná na prvom až treťom podlaží bytového domu a poškodené vchodové dvere. Došlo aj k poškodeniu služobného auta prideleného Kirillovovi.



V pondelok SBU obvinila Kirillova z vojnových zločinov, pričom tvrdila, že práve on nariadil použiť proti ukrajinským silám vo vojne na Ukrajine zakázané chemické zbrane.



Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu je podľa SBU zaznamenaných viac než 4800 prípadov použitia takýchto zbraní. V dôsledku toho viac ako 2000 ukrajinských vojakov utrpelo rôzne stupne otravy chemickými látkami. Nemenovaný zdroj z SBU povedal, že Kyjev považoval Kirillova za vojnového zločinca a "absolútne legitímny cieľ".