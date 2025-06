Za zdravotnými problémami zamestnancov DHL je kryštalické rozpúšťadlo

Langenzenn 6. júna (TASR) — Látkou, ktorá v piatok spôsobila zdravotné problémy 15 zamestnancom distribučného centra kuriérskej spoločnosti DHL v Langenzenne neďaleko Norimbergu, je kryštalické rozpúšťadlo forón, v chemickom názvosloví známe ako 2,6-dimetyl-2,5-heptadien-4-ón. Ako sa tam dostalo, zatiaľ nie je známe, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru DPA.



Zasiahnutých zamestnancov po krátkej hospitalizácii prepustili. Všetci vykazovali kožné reakcie, štyria sa sťažovali aj na ťažkosti s dýchaním alebo podráždenie očí.



Polícia v piatok večer oznámila, že nepredpokladá, že látka bola do distribučného centra odoslaná s úmyslom ublížiť ľuďom. Predpokladá, že rozpúšťadlo bolo pravdepodobne použité na zatiaľ neznámom mieste a neznámou cestou sa dostalo do distribučného centra.



Zamestnanci DHL zrejme prišli do kontaktu s touto látkou, ktorá sa zachytila na niekoľkých balíkoch. Následne sa u nich objavili kožné reakcie, väčšinou išlo o intenzívne svrbenie.



Hasiči a polícia distribučné centrum evakuovali. Tri desiatky zamestnancov následne prešli dekontamináciou. Priestory centra prehľadali policajti a hasiči v ochranných oblekoch.



Predstavitelia polície i DHL zdôraznili, že verejnosti nehrozilo mimo zariadenia DHL žiadne nebezpečenstvo. DHL očakáva, že distribučné centrum v Langenzenne bude v sobotu opäť schopné normálne fungovať.