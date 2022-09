Za zlepšenie školstva demonštrovali v Maďarsku tisíce učiteľov

Budapešť 2. septembra (TASR) - Dav demonštrantov, ktorí v piatok žiadal v Budapešti zlepšenie situácie v maďarskom školstve sa na večer rozrástol zo stoviek na niekoľko tisíc. Podľa servera Blikk.hu protestný pochod zorganizovala občianska organizácia Žiaci za učiteľov. V boji za lepšie vzdelávanie bude pokračovať, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Demonštranti pochodovali z Námestia sv. Štefana k budove rezortu vnútra, pod ktoré vzdelávanie patrí, a prešli až k námestiu Fővám, kde zazneli prejavy. Jeden z rečníkov sformuloval požiadavky adresované vláde, medzi ktoré patria riešenie nedostatku učiteľov, zlepšenie kvality a kvantity učiva, zlepšenie životných podmienok v školstve a väčšia pozornosť vzdelávaniu.



Organizátori demonštrácie avizovali, že pred štyrmi budapeštianskymi gymnáziami budú protestujúci bdieť v noci z nedele na pondelok.



Predstavitelia odborových zväzov pedagógov sa ani tento utorok na poslednom rokovaní pred štvrtkovým začiatkom nového školského roka nedohodli s vládou. Jeho úvod 1. septembra tak poznačil okrem iného nedostatok pedagógov, keď v školskom systéme chýba 16.000 učiteľov.



Server Telex.hu pripomenul, že plat maďarských učiteľov dosahuje len 60 percent priemeru platu vysokoškolsky vzdelaných ľudí, na Slovensku je to 70 percent a v Rakúsku 85 percent. Vláda navrhuje, že do roku 2028 postupne dosiahne tento pomer 80 percent. Podľa Demokratického odborového zväzu pedagógov (PDSZ) to však ročne znamená iba 14-percentný nárast miezd, pričom za prijateľné považujú 45 percentné zvýšenie miezd.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)