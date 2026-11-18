ZÁBERY Z AMAZÓNIE: Izolovaný kmeň vyšiel z pralesa a žiadal TOTO
Nahrávka zachytáva skupinu mužov, žien a detí na okraji lesa. Muži boli vyzbrojení oštepmi a lukmi.
Približne 20 domorodých obyvateľov z kmeňa Awá žijúcich v dobrovoľnej izolácii v pralese v pondelok prišlo do jednej z dedín v regióne Arariboia v severovýchodnom štáte Maranhao. V utorok o tom informovali viaceré organizácie, podľa ktorých boli domorodci podvyživení a vyhladovaní a dedinčanov požiadali o jedlo.
Obyvatelia dediny Tawari, v ktorej žije komunita etnika Guajajara, nakrútili zo stretnutia video. Nahrávka zachytáva skupinu mužov, žien a detí na okraji lesa. Muži boli vyzbrojení oštepmi a lukmi.
Rare encounter with isolated #Indigenous_Awá people in #Brazil exposes vulnerability— ⚡️ Sarwar ⚡️ (@ferozwala) November 18, 2026
▪️Indigenous Awá people of the Amazon make contact with villagers who approach the village carrying WEAPONS & accept food to take back to their territory
▪️About 20 Indigenous people emerged from isolation in Brazil’s Amazon rainforest, several organisations reported on Tuesday, raising the alarm about increased invasions into the tribe’s territory.
▪️According to the NGO Survival International, members of the Awá people, who live in voluntary isolation, arrived on Monday in a village and made contact with a government team in a “historic encounter”.
▪️The village they entered was within the Arariboia Indigenous territory in the north-eastern state of Maranhão, home to the Guajajara ethnic group.
▪️Local community leaders said the villagers offered food to the group.
“They asked for yams and took them back into their forest,” said Survival International.
▪️The NGO explained that the Awá typically subsist on hunting and gathering. However, they have faced increased incursions from illegal loggers, hunters and cattle ranchers.
A video of the encounter, filmed by Guajajara villagers and released by Survival International, shows a group of men, women and children at the edge of the forest.
„Fyzický stav niektorých členov komunity, najmä detí a starších ľudí, vyvolal obavy medzi obyvateľmi dediny, ktorí si všimli zjavné príznaky vážnej podvýživy,“ uviedla organizácia COAPIMA, ktorá zastupuje domorodé skupiny v štáte Maranhao. Upozornila, že pre tieto skupiny predstavuje neplánovaný kontakt vážne riziko, keďže proti mnohým chorobám nemajú vybudovanú prirodzenú imunitu.
Brazílske ministerstvo pre záležitosti pôvodného obyvateľstva upozornilo, že tieto informácie sú zatiaľ predbežné a úrady situáciu vyhodnocujú. Jednou z najvážnejších obáv je riziko prenosu chorôb. Domorodé skupiny žijúce v izolácii môžu byť obzvlášť náchylné na infekčné ochorenia, lebo v minulosti mali len obmedzený kontakt s patogénmi bežnými v širšej populácii.
Organizácia Survival International uviedla, že členovia Kmeňa Awá sú lovci a zberači, ktorých však v ich tradičnom spôsobe života ohrozujú drevorubači, poľovníci a chovatelia dobytka. Riaditeľka organizácie Caroline Pearceová upozornila, že rozhodnutie tejto skupiny vyjsť z izolácie je „znepokojujúcim signálom toho, ako neustále zasahovanie do lesov, v ktorých žijú izolované kmene, vystavuje inak sebestačných pôvodných obyvateľov skutočnému nebezpečenstvu.“
Ministerstvo zdôraznilo, že jeho politikou nie je podporovať nadväzovanie kontaktov, ale chrániť právo etnika Awá zostať v izolácii a samostatne rozhodovať o tom, či nadviaže vzťahy s ľuďmi zvonka. Zároveň upozornilo, že krátkodobé stretnutie automaticky neznamená, že skupina opustila svoju izoláciu alebo sa rozhodla nadviazať trvalý kontakt s okolitým svetom.
Survival International uvádza, že v desiatich krajinách po celom svete žije 196 kmeňov, ktoré sú v dobrovoľnej izolácii. Viac ako 90 percent z nich sa nachádza v amazonskom pralese, najmä v Brazílii. Niekoľko skupín žije aj v Indonézii a Indii.