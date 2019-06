NEMECKÝ SÚD: Zabíjanie novovyliahnutých kurčiat môže pokračovať

Podľa nemeckého ministerstva poľnohospodárstva usmrtia v tejto krajine každoročne zhruba 45 mil. kurčiat samčieho pohlavia, ktoré sa práve vyliahli, keďže ide o chovy zamerané na produkciu vajec.

Lipsko 14. júna (TASR) - Zabíjanie miliónov novovyliahnutých kurčiat samčieho pohlavia, ktorého dejiskom sú priemyselné chovy nosníc, nie je možné ďalej ospravedlňovať ekonomickými záujmami. Napriek tomu môžu hydinári v tejto praxi pokračovať, až kým nebudú mať k dispozícii spoľahlivú metódu, ako určiť pohlavie už v štádiu zárodku, rozhodol vo štvrtok v Nemecku najvyšší správny súd so sídlom v Lipsku.



Sudcovia rozhodovali v tejto záležitosti na podnet zástancov práv zvierat, pre ktorých však výsledný verdikt nie je postačujúci, informovala tlačová agentúra DPA. S pokračovaním usmrcovania novovyliahnutých kohútikov v prechodnom období, ktorého dĺžka je nejasná, vyjadrili naopak spokojnosť zástupcovia hydinárskeho priemyslu.



Podľa údajov nemeckého ministerstva poľnohospodárstva usmrtia v tejto krajine každoročne zhruba 45 miliónov kurčiat samčieho pohlavia, ktoré sa práve vyliahli, keďže ide o chovy zamerané na produkciu vajec. Príslušné plemená sliepok sú špeciálne šľachtené pre tento účel a nehodia sa na chov pre mäso. Kohútiky tak bývajú často likvidované rozrezaním, splynovaním alebo rozdrvením a používané ako potrava pre dobytok, upozornila agentúra AFP.



Spolková ministerka poľnohospodárstva Julia Klöcknerová vyhlásila, že k desaťročia trvajúcej praxi zabíjania živých kurčiat existujú v súčasnosti alternatívy a hydinári s ňou musia skoncovať "najrýchlejšie, ako to bude možné". Zároveň poukázala aj na spoluzodpovednosť spotrebiteľov, ktorí by mali pri nákupoch uprednostňovať vajcia z chovov, kde k usmrcovaniu kurčiat nedochádza.



Podľa rozhodnutia súdu ekonomické záujmy veľkochovov nemôžu prevažovať nad ustanoveniami zákona na ochranu zvierat, na základe ktorých nesmie zvieraťu nikto ubližovať bez rozumného dôvodu.