Zabitie vodcu Hamasu komplikuje vyjednávania o prepustení rukojemníkov

Tel Aviv 7. januára (TASR) - Predstavitelia Kataru potvrdili, že nedávne zabitie zástupcu šéfa politického krídla radikálneho palestínskeho hnutia Hamas Sáliha Árúrího komplikuje vyjednávania o prepustení rukojemníkov, ktorých komandá palestínskych radikálov pred pred tromi mesiacmi uniesli z Izraela do palestínskeho Pásma Gazy.



Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA, ktorá sa odvolala na americký spravodajský web Axios vychádzajúci z vyjadrení nemenovaného katarského predstaviteľa a izraelských zdrojov.



Axios spresnil, že katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání i ďalší predstavitelia rodinným príslušníkom šiestich amerických a izraelských rukojemníkov oznámili, že Árúrího smrť v Bejrúte sťažila dosiahnutie novej dohody týkajúcej sa podmienok prepustenia zadržiavaných.



Katarský premiér však rodinám potvrdil, že on osobne je odhodlaný dosiahnuť novú dohodu o rukojemníkoch.



"Katar si uvedomuje utrpenie zostávajúcich rukojemníkov a ich blízkych," ubezpečil v rozhovore pre Axios nemenovaný katarský predstaviteľ.



Izrael vedie vojnu proti Hamasu od 7. októbra - od prieniku palestínskych kománd na juh Izraela, ktoré zabili viac ako 1200 ľudí a zajali a do Pásma Gazy zavliekli takmer 200 rukojemníkov. V rámci dohody medzi izraelskou vládou a Hamasom bolo koncom novembra prepustených 105 rukojemníkov zajatých v Izraeli, ktorý výmenou za to z izraelských väzníc prepustil 240 palestínskych väzňov.



Po veľkej vlne solidarity - ako dôsledku udalostí zo 7. októbra - je teraz Izrael pod silným tlakom medzinárodného spoločenstva kvôli vysokému počtu palestínskych civilistov zabitých vo vojne a kvôli masívnemu ničeniu Pásma Gazy. Podľa zdravotníckych úradov Pásma Gazy - pobrežnej enklávy ovládanej hnutím Hamas - tam doteraz prišlo o život viac ako 22.400 ľudí. Zranenia utrpelo vyše 57.600 osôb.