Zabitý moslim je prvou obeťou novej vlny násilností na Srí Lanke

Kolombo 13. mája (TASR) - Moslima na Srí Lanke v pondelok dobili na smrť a stal sa tak prvou obeťou zabitou vo vlne násilia, ktoré prepuklo po samovražedných bombových útokoch na Veľkonočnú nedeľu, namierených proti kresťanom a zahraničným turistom. Informovala o tom miestna polícia.



Muž-moslim vo veku 45 rokov zomrel krátko po prijatí do nemocnice v okrese Puttalam. Zranenia utrpel počas protimoslimských nepokojov, ktoré sa v tejto oblasti začali v nedeľu, uviedol pre tlačovú agentúru AFP policajný predstaviteľ.



Smrť moslima oznámili po tom, ako v celej krajine vyhlásili zákaz vychádzania, ktoré platí v noci šesť hodín. Zákaz má zabrániť šíreniu a stupňovaniu násilia na Srí Lanke, na ostrove Cejlón v Indickom oceáne.



Pri veľkonočných útokoch samovražední atentátnici-teroristi zaútočili na tri kostoly a na tri luxusné hotely v mestách Kolombo, Negombo a Battikalóa a zabili 257 ľudí. K zodpovednosti za útoky sa prihlásila extrémistická organizácia Islamský štát (IS), vykonali ich však miestne zradikalizované moslimské skupiny.



V reakcii na to vypukla v nedeľu severne od metropoly Kolombo spomínaná vlna násilnosti, keď davy ľudí vedené kresťanmi zaútočili na niekoľko mešít a podnikov vlastnených moslimami.