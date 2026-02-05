< sekcia Zahraničie
Začal sa druhý deň rokovaní Ukrajiny, Ruska a USA v Abú Zabí
Umerov na sociálnej sieti X v stredu bez ďalších podrobností napísal, že sa počas prvého dňa rokovaní v Abú Zabí zamerali na konkrétne kroky a praktické riešenia.
Autor TASR
Abú Zabí 5. februára (TASR) - V metropole Spojených arabských emirátov (SAE) Abú Zabí sa vo štvrtok ráno začal druhý deň trojstranných rokovaní medzi Ukrajinou, Ruskom a USA o ukončení takmer štvorročnej vojny. Na sociálnej sieti Telegram to oznámil hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov, píše TASR.
„Začal sa druhý deň rokovaní v Abú Zabí. Pracujeme v rovnakých formátoch ako včera: trojstranné konzultácie, práca v skupinách a ďalšia synchronizácia pozícií,“ napísal Umerov na Telegrame s tým, že výsledky druhého dňa rokovaní budú oznámené neskôr.
Schôdzky delegácií sa konali aj v stredu. Pôvodný termín 1. februára bol podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského presunutý z dôvodov, ktoré nesúvisia s Ukrajinou. K sporným bodom naďalej patria územné nároky Ruska a žiadna strana zatiaľ neprejavila ochotu dosiahnuť kompromis.
Umerov na sociálnej sieti X v stredu bez ďalších podrobností napísal, že sa počas prvého dňa rokovaní v Abú Zabí zamerali na konkrétne kroky a praktické riešenia. Trojstranné rokovania s Ruskom a Spojenými štátmi označil za vecné a produktívne.
