Začal sa festival Divadelné divy v Senici, súčasťou sú aj workshopy
Autor TASR
Senica 22. októbra (TASR) - Festival detských a mládežníckych divadelných súborov Divadelné divy sa začína v stredu v Senici, potrvá do štvrtka (23. 10.). Osobitná pozornosť je venovaná najmä prezentácii prác regionálnych základných umeleckých škôl (ZUŠ). TASR to uviedla odborná pracovníčka pre záujmovo-umeleckú činnosť Záhorského osvetového strediska (ZOS) Senica Andrea Rysová.
Pedagogička z miestnej ZUŠ a dramaturgička Jana Báňayová pre TASR uviedla, že program sa skladá z inscenácií detských a mládežníckych divadelných súborov. Počas prvého dňa sú pre návštevníkov pripravené aktuálne trendy v tvorbe detskej dramatickej tvorivosti v oblasti neprofesionálneho divadla mladých. Druhý deň dostanú priestor domáce divadelné súbory pôsobiace na ZUŠ v Senici a Skalici.
Na návštevníkov čakajú počas oboch dní aj podvečerné umelecké eventy, ako napríklad divadlo poézie či hudobno-poetické soirée v budove DAV na Sadovej ulici. „Festival nie je určený len pre žiakov základných a stredných škôl, ale je otvorený aj širšiemu diváckemu publiku. Teda všetkým, ktorí majú záujem o detskú dramatickú tvorbu a divadlo ako také,“ zhrnula Rysová.
Súčasťou budú aj workshopy. Lektor a režisér Jozef Krasula pre TASR skonštatoval, že dnes stále viac a viac klesá počet možností, kde sa môžu mladí ľudia prezentovať. „Každá takáto šanca je skvelá. Zavolali ma sem ako lektora, budeme mať aj workshop o tom, ako si zdramatizovať kratučkú rozprávku alebo poviedku, ako to urobiť sami a ušiť si to priamo na mieru,“ uviedol.
Ďalšie dva sú zamerané na deti alebo na členov divadelných súborov. „Budú pracovať so scenáristom Adrianom Ohrádkom a učiť sa základy pantomímy a herectva a s režisérkou Adrianou Totikovou. S ňou budú robiť rôzne herecké etudy a venovať sa herectvu,“ doplnila Báňayová.
Podujatie vzniklo ako snaha podporiť detskú a mládežnícku tvorivosť a tradíciu divadla v regióne. „Vytvára priestor pre spojenie divadla s miestnymi a regionálnymi kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami,“ ozrejmila Rysová. Organizátori chceli udržať tradíciu divadelného súboru Zádrapky, ktorý je známy vďaka režisérke Anke Gamanovej a jej tvorbe na Slovensku aj v zahraničí, bola zakladateľkou literárno-dramatického odboru senickej ZUŠ.
Spoluorganizátormi sú Mestské kultúrne stredisko Senica a ZUŠ Senica. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Trnavský samosprávny kraj, mesto Skalica či senické spotrebné družstvo.
