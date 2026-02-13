< sekcia Zahraničie
Začal sa filmový festival Berlinale
Na Berlinale môžu diváci vidieť takmer 200 filmov. V hlavnej kategórii sa bude o Zlatého medveďa uchádzať 22 filmov.
Autor TASR
Berlín 13. februára (TASR) – Jedenásťdňový 76. ročník Medzinárodného filmového festivalu Berlinale sa vo štvrtok začal v metropole Nemecka. Festival otvoril nemecko-afganský dramatický film "No Good Men" afganskej režisérky Šahrbanú Sádátovej, ktorý sa venuje postaveniu žien v Afganistene v roku 2021, krátko pre návratom islamistického hnutia Taliban k moci. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry DPA. Festival potrvá do 22. februára.
Počas slávnostného otvorenia ocenili čestným Zlatým medveďom malajzijskú herečku Michelle Yeohovú za „výnimočné úspechy vo filme“ a „trvalý vplyv na medzinárodnú kinematografiu“.
„Vo svete, ktorý nás tak ľahko rozdeľuje, pôsobí až radikálne sa stretnúť v tme a zdieľať príbeh,“ uviedla Yeohová s odkazom na spoločné sledovanie filmov v kine.
Yeohová, členka poroty na Berlinale v roku 1999, získala Oscara v kategórii najlepšia herečka v hlavnej úlohe za film Všetko, všade, naraz (2022).
Predsedom medzinárodnej poroty je nemecký režisér Wim Wenders, známy klasickými filmami ako Paríž, Texas (1984) a Nebo nad Berlínom (1987).
Na Berlinale môžu diváci vidieť takmer 200 filmov. V hlavnej kategórii sa bude o Zlatého medveďa uchádzať 22 filmov. Výrazné zastúpenie medzi nimi majú tento rok snímky, ktoré vznikli vo francúzskej koprodukcii.
Stredoeurópsku kinematografiu zastupuje snímka maďarského režiséra Kronéla Mundruczóa At the Sea (Pri mori), ktorá vznikla v americko-maďarskej koprodukcii, či rakúske filmy Rose režiséra Markusa Schleinzera a The Loneliest Man in Town (Najosamelejší muž v meste) Tizzy Coviovej a Rainera Frimmela.
Na červenom koberci sa podľa organizátorov objavia herečky a herci Pamela Andersonová, Juliette Binocheová, Channing Tatum, Sandra Hüllerová či režiséri Sean Baker a Chloé Zhaová.
Očakáva sa aj účasť herečky Amandy Seyfriedovej, spisovateľky Siri Hustvedtovej, o ktorej bol nakrútený dokumentárny film, i herca Ethana Hawkea. Svoju účasť potvrdila aj britská hudobníčka Charli XCX, ktorá predstavuje film The Moment, satiru o hudobnom priemysle.
V oficiálnom programe zastupujú slovenskú kinematografiu dva filmy. Celovečerný kreatívny dokument Keby sa holuby premenili na zlato v réžii Pepy Lubojacki a krátky animovaný film En, ten týky! režisérky Andrey Szelesovej.
Medzinárodná porota rozhodne o udelení Zlatých a Strieborných medveďov za jednotlivé nominované snímky. Slávnostné udeľovanie ocenení sa uskutoční 21. februára. Vlani získala hlavnú cenu dráma Drömmer (Sny) nórskeho režiséra Daga Johana Haugeruda.
Medzinárodný filmový festival Berlinale, ktorý založili v roku 1951, patrí spolu s medzinárodnými filmovými festivalmi vo francúzskom Cannes a talianskych Benátkach k najprestížnejším podujatiam svojho druhu v Európe.
