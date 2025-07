Začal sa filmový festival v Karlových Varoch, vyvrcholí 12. júla

Karlove Vary 4. júla (TASR) - V piatok večer sa začína 59. ročník Medzinárodného filmového festivalu Karlove Vary (MFF KV), ktorý do západočeského kúpeľného mesta opäť prinesie zahraničné hviezdy aj nové, dosiaľ nevidené snímky. TASR o tom informuje podľa správy Českej televízie.



Podujatie sa po prvý raz rozbieha bez svojho dlhoročného prezidenta Jiřího Bartošku, ktorý zomrel v máji. K celebritám, ktoré sa prejdú po červenom koberci, patria Michael Douglas, Stellan Skarsgard či Dakota Johnsonová. Krištáľový glóbus ako hlavnú cenu festivalu majú šancu získať aj dva domáce filmy.



Hneď na úvod si do Varov prídu pre ocenenia dvaja zahraniční hostia. Cenu prezidenta festivalu si prevezme pri slávnostnom otvorení luxemburská herečka Vicky Kriepsová. Rovnaká soška patrí aj americkému hercovi Petrovi Sarsgaardovi. Ten uvedie drámu „Shattered Glass“ (2003), ktorá mu vyniesla nomináciu na Zlatý glóbus.



Cena prezidenta festivalu tento rok patrí aj Američanke Dakote Johnsonovej, pokračovateľke hereckej tradície rozprestretej cez niekoľko generácií, zastúpenej okrem iného jej matkou Melanie Griffithovou. Celosvetovú popularitu karlovarskej hostke priniesla adaptácia románu „Päťdesiat odtieňov sivej“ (2015).



Po takmer troch desaťročiach sa do Varov vráti oscarový herec Michael Douglas. Za jeho prítomnosti bude premietnutý film Miloša Formana „Prelet nad kukučím hniezdom“ (1975) v digitálne reštaurovanej verzii. Dráma tento rok oslavuje polstoročie od premiéry a Douglas bol jedným z jej producentov.



Na zakončenie filmovej prehliadky dorazí švédsky herec Stellan Skarsgard. Okrem prevzatia Krištáľového glóbusu za mimoriadny umelecký prínos do svetovej kinematografie predstaví komediálny film „Citová hodnota“ (2025), s ktorým nórsky režisér Joachim Trier získal Grand Prix na festivale v Cannes. Ani Skarsgard nie je hosťom MFF KV prvýkrát, pozvanie prijal i v roku 2002.



Za prínos do českej kinematografie bude ocenený strihač Jiří Brožek, držiteľ deviatich Českých levov. Svoje umenie pripomenie projekciou filmu „Smrť krásnych srncov“ (1986).



Víťaza tohto ročníka vyberie spomedzi 12 filmov porota, v ktorej zasadne aj Jiří Mádl. Oznámených bolo pôvodne 11 uchádzačov, dvanástu snímku prezradili organizátori o niečo neskôr. Dôvodom bola bezpečnosť delegácie k tomuto filmu - nezávislej dráme „Bezprávie“ iránskeho režiséra Soheila Beiraghiho. Snímku čaká vo Varoch svetová premiéra. Festival sa skončí 12. júla.