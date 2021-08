Začal sa karlovarský festival, Michael Caine prevzal Krištáľový glóbus

Karlove Vary 20. augusta (TASR) - Prezident Medzinárodného filmového festivalu Karlove Vary Jiří Bartoška odštartoval v piatok v hoteli Thermal jeho 55. ročník. Britský herec Michael Caine tam prevzal Krištáľový glóbus za mimoriadny umelecký prínos pre svetovú kinematografiu. Informoval o tom český portál Novinky.cz.



Ľudí v sále privítal moderátor Marek Eben. Bartoška v úvode pripomenul, že sa stretávajú po dvoch rokoch. "Žili sme ťažké časy," povedal a dodal, že festival prežije aj covid. Poďakoval sa aj Karlovým Varom a partnerom festivalu.



Otváracím filmom festivalu je životopisná dráma Zátopek režiséra Davida Ondříčka o štvornásobnom olympijskom víťazovi a najvýznamnejšom českom atlétovi všetkých čias Emilovi Zátopkovi. "Som rád, že sme tak dva metre od cieľovej pásky a že ju pretrhávame práve tu s vami," uviedol pred slávnostnou premiérou filmu predstaviteľ hlavnej postavy Václav Neužil.



Caine si potom prevzal Krištáľový glóbus za mimoriadny umelecký prínos pre svetovú kinematografiu. "Ďakujem, to je ten najväčší potlesk, aký som kedy mal," zažartoval. Doplnil, že ide o najťažšiu cenu, s akou sa stretol. Povedal tiež, že bol v práci veľmi šťastný a dostáva cenu za to, čo "vrúcne miloval". Je takisto držiteľom dvoch Oscarov, Európskej filmovej ceny a vyše 40 ďalších ocenení.



Predstavení boli aj členovia festivalovej poroty. V hlavnej porote je dánska filmárka Eva Mulvadová, poľská herečka Marta Nieradkiewiczová, grécky režisér a scenárista Christos Niku a nemecký festivalový riaditeľ a filmový kritik Christoph Terhechte.



Ďalšou je porota s názvom Na východ od západu.



Medzinárodný filmový festival Karlove Vary je najprestížnejší filmový festival v strednej a východnej Európe. Patrí do kategórie A spolu s festivalmi v Cannes, Berlíne, Benátkach, San Sebastiane, Moskve, Montreale, Šanghaji či Tokiu.



Počas festivalu premietnu celkovo 120 filmov, z toho 32 premiér, informoval portál Novinky.cz.



Hviezdnymi hosťami budú tento rok aj herci Johnny Depp či Ethan Hawke. Depp sa na festivale zúčastní v druhej polovici a uvedie filmy, v ktorých hrá.