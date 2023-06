Začal sa nový proces s Navaľným, vo väzení môže zostať celé desaťročia

Moskva 19. júna (TASR) - Pred ruským súdom sa v pondelok začal ďalší súdny proces s väzneným ruským opozičným vodcom Alexejom Navaľný, ktorý tentokrát čelí obvineniam z extrémizmu. V prípade usvedčenia môže zostať za mrežami aj celé desaťročia, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Proces prebieha vo väznici s najprísnejším stupňom stráženia v Melechove vo Vladimírskej oblasti, zhruba 250 kilometrov východne od Moskvy. Navaľnyj - úhlavný nepriateľ Kremľa - si v tejto väznici odpykáva deväťročný trest za údajný podvod a pohŕdanie súdom.



Navaľného (47), ktorý verejne odhaľoval korupciu na vysokých miestach a organizoval masové protesty proti Kremľu, zatkli ešte v januári 2021. Stalo sa tak krátko po jeho návrate do Moskvy z Nemecka, kde sa zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou, z ktorej obvinil Kremeľ.



Proti Navaľnému boli vznesené nové obvinenia podľa siedmich článkov trestného zákonníka. Najzávažnejším z nich je vytvorenie extrémistickej organizácie. Ruské orgány za ňu považujú Navaľným založenú nadáciu Fond boja proti korupcii (FBK) a sieť jeho štábov v regiónoch.



V novom prípade je Navaľnyj obvinený aj z výziev na extrémizmus, z financovania extrémistických aktivít, zo zapojenia neplnoletých osôb do nebezpečných činov, z rehabilitácie nacizmu a zo založenia mimovládnej organizácie zasahujúcej do práv občanov.



Samotný Navaľnyj označil nové obvinenia za "absurdné" a upozornil, že v prípade usvedčenia mu hrozí ďalších 30 rokov väzenia.



Navaľnyj okrem toho čelí aj obžalobe z terorizmu. Tú bude prerokúvať vojenský súd, ktorý mu môže vymerať aj doživotný trest, píše AFP.