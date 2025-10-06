< sekcia Zahraničie
Začal sa odvolací proces v kauze hromadného znásilnenia Pelicotovej
Na pojednávanie v meste na juhu Francúzska sa v prítomnosti svojho syna dostavila aj samotná Pelicotová.
Autor TASR
Paríž 6. októbra (TASR) - Vo francúzskom meste Nîmes sa v pondelok začal odvolací proces v kauze hromadného znásilnenia Francúzky Giséle Pelicotovej. Proti rozsudku sa odvolal jeden z 51 obžalovaných, ktorých súd v decembri 2024 uznal za vinných. Husamettin Dogan pred súdom poprel, že by mal v úmysle znásilniť Pelicotovú. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice CNN.
„Nikdy som to nemal v úmysle,“ odpovedal 44-ročný Dogan na otázku sudcu, či popiera obvinenia. „Som tu, pretože som nikdy nechcel znásilniť túto pani, ktorú rešpektujem,“ povedal.
Na pojednávanie v meste na juhu Francúzska sa v prítomnosti svojho syna dostavila aj samotná Pelicotová. Počas súdneho procesu s bývalým manželom sa stala symbolom boja za práva žien.
Bývalý manžel Pelicotovej - Dominique - bol koncom minulého roka odsúdený na 20 rokov väzenia za znásilnenie s priťažujúcimi okolnosťami v prelomovom prípade, ktorý vyvolal intenzívnu diskusiu o trestnoprávnych normách týkajúcich sa sexuálneho násilia.
Pelicot sa počas vyšetrovania a súdneho pojednávania priznal, že takmer desať rokov podával svojej vtedajšej manželke Gisele silný liek proti úzkosti, ktorý ju uvádzal do letargického stavu. Následne iným mužom umožňoval, aby ju znásilňovali.
Pelicotová prišla na súd za potlesku svojich podporovateľov. Dogan, ktorý má artritídu a nie je vo väzbe, prišiel na pojednávanie so šiltovkou na hlave skrývajúc svoju tvár pomocou tmavých okuliarov a rúška.
Odvolací proces by mal podľa AFP trvať nanajvýš štyri dni. V utorok predvedú ako svedka na krížový výsluch aj Pelicota, ktorý je v samoväzbe.
Pelicotová má pred súd predstúpiť v stredu. Jeden z jej právnikov povedal, že by bola rada, keby sa „tomuto trápeniu“ mohla vyhnúť, no nemá obavy z toho, že bude opäť vystavená pozornosti verejnosti.
Pôvodne sa okrem Dogana proti rozsudku odvolalo 16 ďalších mužov, ktorí však odvolanie neskôr stiahli. Doganov právnik tvrdí, že bol „nastražený“ manželom obete. Spočiatku väčšina z obžalovaných vinila zo zodpovednosti Pelicota, čo však pred súdom neobstálo. Väčšina jeho spoluobvinených vo veku od 27 do 74 rokov bola odsúdená za znásilnenie.
