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Začal sa Pochod mieru po stopách preživších genocídu v Srebrenici
Cieľom účastníkov pochodu je Pamätné centrum Srebrenice v dedine Potočari, kde je pochovaná väčšina identifikovaných obetí.
Autor TASR
Sarajevo 8. júla (TASR) - Tisíce ľudí sa v stredu vydali z oblasti Tuzly smerom k Srebrenici na stokilometrový Pochod mieru, ktorý pripomína zavraždenie asi 8300 moslimských mužov a chlapcov počas občianskej vojny pred 31 rokmi. TASR o tom píše podľa agentúry Hina.
Pochod sa koná od roku 2005 a začína sa vo východobosnianskej dedine Nezuk, kam prišli prví preživší po úteku pred bosnianskosrbskými jednotkami pod velením generála Ratka Mladiča. Cieľom účastníkov pochodu je Pamätné centrum Srebrenice v dedine Potočari, kde je pochovaná väčšina identifikovaných obetí.
„Očakávame, že do Potočari príde viac ako 9000 ľudí,“ povedal predseda organizačného výboru Suljo Čakanović. V Potočari sa uskutoční v sobotu 11. júla hlavná spomienková slávnosť pri príležitosti výročia genocídy.
Srebrenicu obsadili 11. júla 1995 jednotky generála Mladiča. Táto mestská enkláva bola pod ochranou OSN, ale formálne ju chránila iba slabo ozbrojená holandská jednotka v rámci mierových síl UNPROFOR. Moslimské ženy, deti a starších ľudí bosnianskosrbské jednotky oddelili od mužov a chlapcov a autobusmi poslali preč.
Väčšina obetí bola prenasledovaná a popravená, keď sa pokúšali utiecť zo Srebrenice cez lesy. Ich telá nahádzali do narýchlo vykopaných masových hrobov a neskôr exhumovali bagrami a pochovali na iných pohrebiskách, aby skryli dôkazy o zločine. Mnohí sú preto doteraz nezvestní.
Známych a riadne pochovaných bolo doteraz približne 7000 ľudí. Tento rok k nim pribudlo ďalších 10 - najmladší Senad Jusić mal 20 rokov, najstarší Mustafa Dautović 56 rokov.
Občianska vojna v etnicky a nábožensky rôznorodej Bosne a Hercegovine sa odohrala v rokoch 1992 – 1995 medzi chorvátskou, moslimskou a srbskou komunitou. Vyžiadala si približne 100.000 obetí.
Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY) uznal Ratka Mladiča (84) a bývalého vodcu bosnianskych Srbov Radovana Karadžiča (81) za vinných z vojnových zločinov a genocídy a odsúdil ich na doživotie.
Mladič a Karadžič sú stále vo väzení, ale srbskí lídri v Bosne i susednom Srbsku rozsah tragédie v Srebrenici podľa AFP často bagatelizujú alebo dokonca popierajú, napriek nezvratným dôkazom o tom, čo a ako sa stalo.
Pochod sa koná od roku 2005 a začína sa vo východobosnianskej dedine Nezuk, kam prišli prví preživší po úteku pred bosnianskosrbskými jednotkami pod velením generála Ratka Mladiča. Cieľom účastníkov pochodu je Pamätné centrum Srebrenice v dedine Potočari, kde je pochovaná väčšina identifikovaných obetí.
„Očakávame, že do Potočari príde viac ako 9000 ľudí,“ povedal predseda organizačného výboru Suljo Čakanović. V Potočari sa uskutoční v sobotu 11. júla hlavná spomienková slávnosť pri príležitosti výročia genocídy.
Srebrenicu obsadili 11. júla 1995 jednotky generála Mladiča. Táto mestská enkláva bola pod ochranou OSN, ale formálne ju chránila iba slabo ozbrojená holandská jednotka v rámci mierových síl UNPROFOR. Moslimské ženy, deti a starších ľudí bosnianskosrbské jednotky oddelili od mužov a chlapcov a autobusmi poslali preč.
Väčšina obetí bola prenasledovaná a popravená, keď sa pokúšali utiecť zo Srebrenice cez lesy. Ich telá nahádzali do narýchlo vykopaných masových hrobov a neskôr exhumovali bagrami a pochovali na iných pohrebiskách, aby skryli dôkazy o zločine. Mnohí sú preto doteraz nezvestní.
Známych a riadne pochovaných bolo doteraz približne 7000 ľudí. Tento rok k nim pribudlo ďalších 10 - najmladší Senad Jusić mal 20 rokov, najstarší Mustafa Dautović 56 rokov.
Občianska vojna v etnicky a nábožensky rôznorodej Bosne a Hercegovine sa odohrala v rokoch 1992 – 1995 medzi chorvátskou, moslimskou a srbskou komunitou. Vyžiadala si približne 100.000 obetí.
Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY) uznal Ratka Mladiča (84) a bývalého vodcu bosnianskych Srbov Radovana Karadžiča (81) za vinných z vojnových zločinov a genocídy a odsúdil ich na doživotie.
Mladič a Karadžič sú stále vo väzení, ale srbskí lídri v Bosne i susednom Srbsku rozsah tragédie v Srebrenici podľa AFP často bagatelizujú alebo dokonca popierajú, napriek nezvratným dôkazom o tom, čo a ako sa stalo.