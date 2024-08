Začal sa pohreb a obrady za palestínskeho vodcu Haníju v Dauhe

Dauhá 2. augusta (TASR) - V najväčšej mešite v Katare sa v piatok na poludnie začali pohrebné obrady za palestínskeho vodcu Ismáíla Haníju, ktorý bol tento týždeň v Teheráne zabitý pri útoku pripisovanom Izraelu.



Ako s odvolaním sa na katarskú štátnu televíziu informovala agentúra DPA, v okolí mešity imáma Muhammada ibn Abd al-Wahhába, ktorá je označovaná za najväčšiu v Katare a národnú svätyňu, sa zhromaždili tisíce ľudí.



Na modlitbách v mešite sa zúčastnili viacerí arabskí a moslimskí lídri: napr. aj iránsky viceprezident Mohammad Rézá Árif a turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan, ako aj predstavitelia emirátu.



Počas obradu platia veľmi prísne bezpečnostné opatrenia, dodala DPA.



Haníjovo telo v rakve zahalenej do palestínskej vlajky po obradoch v mešite prevezú do meste Lúsail, severne od Dauhy, kde ho pochovajú na miestnom cintoríne. Táto časť pohrebného obradu sa uskutoční len v kruhu najbližšej rodiny.



Haníja a niektorí členovia jeho rodiny žili v exile v Katare už roky, doplnila DPA.



Vodca Hamasu prišiel o život v noci na stredu pri útoku, ktorý sa odohral v Teheráne, kam pricestoval na inauguráciu nového iránskeho prezidenta Massúda Pezeškijána.



Americká spravodajská televízia CNN vo štvrtok s odvolaním na nemenovaný zdroj uviedla, že Haníju zabila explózia výbušného zariadenia, ktoré bolo niekoľko týždňov ukryté v rezidencii, kde sa počas pobytu v Teheráne zvyčajne zdržiaval.



Podľa zdroja televízie CNN, ktorý si želal ostať v anonymite, bola bomba ukrytá v Haníjovej izbe už pred dvoma mesiacmi a odpálená na diaľku v čase, keď sa nachádzal v rezidencii.



Odhalenie, že do rezidencie, ktorá bola pod ochranou iránskych Revolučných gárd, sa podarilo tajne prepašovať bombu, naznačuje vážne zlyhanie iránskych bezpečnostných zložiek, konštatuje CNN.



Zabitie vodcu Hamasu vyvolalo obavy z výraznej eskalácie vojny v Pásme Gazy, ktorá vypukla vlani v októbri po útoku palestínskych teroristických kománd na juhu Izraela.



Ako politický vodca bol Haníja súčasťou Hamasu - považovaného na Západe za islamistickú a teroristickú organizáciu - už celé desaťročia. V prebiehajúcej vojne s Izraelom, ktorá sa odohráva na území Pásma Gazy od začiatku októbra 2023, bol kľúčovou postavou pre medzinárodných sprostredkovateľov, ktorí sa snažia vyjednať prímerie a výmenu rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gaze za väzňov zadržiavaných v izraelských väzniciach. Haníjova smrť ohrozuje budúcnosť týchto rokovaní, konštatovala DPA.