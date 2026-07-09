< sekcia Zahraničie
Začal sa prevoz tapisérie z Bayeux, vystavia ju v Londýne
Krehký 68 metrov dlhý vyšívaný pás plátna zobrazujúci dobytie Anglicka Normanmi prevážajú v zloženom stave v špeciálnom kontajneri, ktorý eliminuje vibrácie a udržiava stálu teplotu aj vlhkosť.
Autor TASR
Paríž 9. júla (TASR) - Za prísnych bezpečnostných opatrení sa vo štvrtok začal prevoz unikátnej stredovekej tapisérie z mesta Bayeux v severnom Francúzsku do Londýna. Tento krehký 68 metrov dlhý vyšívaný pás plátna zobrazujúci dobytie Anglicka Normanmi prevážajú v zloženom stave v špeciálnom kontajneri, ktorý eliminuje vibrácie a udržiava stálu teplotu aj vlhkosť. S odvolaním sa na svoje zdroje o tom informovala agentúra AFP a spravodajský web France Info.
Dielo poputuje do Británie v noci cez Eurotunel v sprievode francúzskych a britských konzervátorov i početnej policajnej eskorty.
Po prevoze do Londýna bude tapiséria až do otvorenia výstavy v Britskom múzeu - 10. septembra - rozprestretá na veľkom stole. Do jej rozloženia bude zapojených približne 80 konzervátorov, ktorí budú postupovať podľa presne naplánovanej „choreografie“. Následne odborníci dôkladne skontrolujú stav tapisérie, uzatvoria ju do vitríny a okolo nej postavia celú expozíciu.
Koordinátor prevozu na britskej strane Peter Ricketts uviedol, že záujem o výstavu v Britskom múzeu je mimoriadny. Po spustení predaja sa za jediný deň predalo 100.000 vstupeniek na prvé tri mesiace výstavy, čo predstavuje rekord múzea.
Toto dielo je tradične vystavené v severofrancúzskom meste Bayeux, do Londýna bolo zapožičané na základe súhlasu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a v snahe oživiť kultúrne vzťahy medzi oboma krajinami a potvrdiť vzájomnú dôveru. Francúzske múzeá si na výmenu zapožičajú poklady najmä z ranostredovekého anglosaského náleziska Sutton Hoo, ktoré patrí k najvýznamnejším archeologickým lokalitám v Anglicku.
AFP doplnila, že zapožičanie tapisérie z Bayeux do Británie je vôbec prvé po viac ako 900 rokoch. Dielo je poistené na 800 miliónov libier (viac ako 900 miliónov eur). Poistenie garantuje britské ministerstvo financií, teda v konečnom dôsledku britskí daňoví poplatníci.
Výstava v Britskom múzeu potrvá do konca roku 2027. Po návrate do Francúzska podstúpi tapiséria z Bayeux dlho plánované reštaurovanie, ktoré sa doteraz odkladalo.
Tapiséria z Bayeux je považovaná za jeden z najvýznamnejších výtvarných dokumentov stredovekej Európy. Na viac ako 68 metroch vyšívaného plátna zachytáva udalosti vedúce k normanskej invázii do Anglicka a samotnú bitku pri Hastingse z roku 1066. Jej výjavy znázorňujú nielen vojenské ťaženia, ale aj každodenný život, lodnú dopravu, výzbroj, taktiku boja či stredoveké zvyky. Ústredným motívom je Viliam Dobyvateľ a jeho víťazstvo nad anglickým kráľom Haroldom, ktorý podľa legendy zomrel po zásahu šípom do oka.
Dielo poputuje do Británie v noci cez Eurotunel v sprievode francúzskych a britských konzervátorov i početnej policajnej eskorty.
Po prevoze do Londýna bude tapiséria až do otvorenia výstavy v Britskom múzeu - 10. septembra - rozprestretá na veľkom stole. Do jej rozloženia bude zapojených približne 80 konzervátorov, ktorí budú postupovať podľa presne naplánovanej „choreografie“. Následne odborníci dôkladne skontrolujú stav tapisérie, uzatvoria ju do vitríny a okolo nej postavia celú expozíciu.
Koordinátor prevozu na britskej strane Peter Ricketts uviedol, že záujem o výstavu v Britskom múzeu je mimoriadny. Po spustení predaja sa za jediný deň predalo 100.000 vstupeniek na prvé tri mesiace výstavy, čo predstavuje rekord múzea.
Toto dielo je tradične vystavené v severofrancúzskom meste Bayeux, do Londýna bolo zapožičané na základe súhlasu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a v snahe oživiť kultúrne vzťahy medzi oboma krajinami a potvrdiť vzájomnú dôveru. Francúzske múzeá si na výmenu zapožičajú poklady najmä z ranostredovekého anglosaského náleziska Sutton Hoo, ktoré patrí k najvýznamnejším archeologickým lokalitám v Anglicku.
AFP doplnila, že zapožičanie tapisérie z Bayeux do Británie je vôbec prvé po viac ako 900 rokoch. Dielo je poistené na 800 miliónov libier (viac ako 900 miliónov eur). Poistenie garantuje britské ministerstvo financií, teda v konečnom dôsledku britskí daňoví poplatníci.
Výstava v Britskom múzeu potrvá do konca roku 2027. Po návrate do Francúzska podstúpi tapiséria z Bayeux dlho plánované reštaurovanie, ktoré sa doteraz odkladalo.
Tapiséria z Bayeux je považovaná za jeden z najvýznamnejších výtvarných dokumentov stredovekej Európy. Na viac ako 68 metroch vyšívaného plátna zachytáva udalosti vedúce k normanskej invázii do Anglicka a samotnú bitku pri Hastingse z roku 1066. Jej výjavy znázorňujú nielen vojenské ťaženia, ale aj každodenný život, lodnú dopravu, výzbroj, taktiku boja či stredoveké zvyky. Ústredným motívom je Viliam Dobyvateľ a jeho víťazstvo nad anglickým kráľom Haroldom, ktorý podľa legendy zomrel po zásahu šípom do oka.