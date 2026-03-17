Muži mali z Nemecka posielať balíky s trhavinami, začal sa proces

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Troch mužov vo veku 22, 25 a 30 rokov zadržali vlani v máji na rôznych miestach - dvoch v Nemecku a tretieho vo Švajčiarsku, v decembri ho vydali do Nemecka.

Autor TASR
Stuttgart 17. marca (TASR) - Za prísnych bezpečnostných opatrení sa začal v utorok na vyššom krajinskom súde v Stuttgarte proces s tromi ukrajinskými štátnymi príslušníkmi. Sú obvinení z toho, že z poverenia ruskej tajnej služby mali odosielať z Kolína nad Rýnom na Ukrajinu balíky s výbušninami. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.

Troch mužov vo veku 22, 25 a 30 rokov zadržali vlani v máji na rôznych miestach - dvoch v Nemecku a tretieho vo Švajčiarsku, v decembri ho vydali do Nemecka. V súčasnosti sú všetci traja vo vyšetrovacej väzbe.

Muži sú obvinení z toho, že z Kolína nad Rýnom posielali na Ukrajinu balíky obsahujúce autodiely a GPS sledovacie zariadenia, aby pred plánovanými útokmi otestovali potenciálne prepravné trasy.

Nemecká prokuratúra uviedla, že plánom bolo zaslať balíky obsahujúce výbušné zariadenia, ktoré „vybuchnú v Nemecku alebo inde cestou do častí Ukrajiny, ktoré nie sú okupované Ruskom“, aby spôsobili „čo najväčšie škody s cieľom podkopať u obyvateľstva pocit bezpečia“.

Z obžaloby predloženej na súde vyplýva, že príkaz na otestovanie potenciálnych útočných trás mal prísť od ruskej spravodajskej služby prostredníctvom sprostredkovateľov v okupovanom ukrajinskom meste Mariupol.

Obžalovaní na začiatku procesu mlčali, ale obhajca 25-ročného muža, ktorý mal balíky odoslať, uviedol, že neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by jeho klient vedel o akýchkoľvek plánovaných sabotážach. Advokáti ďalších dvoch obžalovaných sa v prvý deň súdneho procesu k obvineniam nevyjadrili.

Súd naplánoval do konca septembra vyše 30 pojednávaní.
