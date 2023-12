Začal sa proces s agentom BND a jeho komplicom za špionáž pre Rusko

Rennes 13. decembra (TASR) — Za prísnych bezpečnostných opatrení začal sa v stredu v Berlíne proces týkajúci sa údajnej špionáže pre Rusko. Podozrivým z vlastizrady je agent nemeckej Spolkovej spravodajskej služby (BND) identifikovaný len ako Carsten L. Obvineným zo spolupáchateľstva je aj podnikateľ Arthur E., informovali agentúry DPA a AFP.



Proces bol popoludní odročený a pokračovať bude vo štvrtok. Prokurátor predtým prečítal časti obžaloby. Keďže obžaloba obsahuje informácie, o ktorých sa Spolková prokuratúra domnieva, že vyžadujú osobitné utajenie, po 20 minútach prerušil svoje vystúpenie a požiadal o vylúčenie verejnosti.



Za zatvorenými dverami sa potom rokovalo o tom, ako sa bude v tejto otázke potupovať ďalej. Svoje rozhodnutie súd oznámi vo štvrtok.



Obaja obžalovaní mali prezradiť dôverné informácie ruskej tajnej službe FSB na jeseň 2022, teda niekoľko mesiacov po začiatku invázie ruských síl na Ukrajinu. Každý za to dostal niekoľko stoviek tisíc eur.



Na získaní citlivých informácií od BND mali spolupracovať s ruským podnikateľom. Aspoň časť spravodajských informácií sa mala týkať vojny na Ukrajine, povedala novinárom hovorkyňa berlínskeho trestného súdu Lisa Janiová. Tieto informácie boli podľa nej preto obzvlášť dôležité nielen pre Nemecko, ale aj pre ruskú stranu.



Carstena L. zatkli v Berlíne v decembri 2022, Arthura E. krátko nato v januári v Mníchove pri návrate z USA. Do júla 2024 je v tomto procese zatiaľ naplánovaných 51 pojednávacích dní.



V obzvlášť závažných prípadoch možno za vlastizradu uložiť trest odňatia slobody najmenej na päť rokov až doživotie. Platí to napríklad vtedy, ak páchateľ zneužil svoje postavenie, ktoré od neho vyžadovalo ochranu štátneho tajomstva.