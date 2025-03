Začal sa proces s bývalou členkou teroristickej organizácie RAF

Berlín 25. marca (TASR) — Proces s bývalou členkou nemeckej teroristickej organizácie Frakcia Červenej armády (RAF) Danielou Kletteovou obvinenou z účasti na ozbrojených lúpežiach a z pokusu o vraždu sa začal v utorok v meste Celle v spolkovej krajine Dolné Sasko. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AFP.



Podľa obžaloby v súčasnosti 66-ročná Kletteová spolu s dvoma bývalými príslušníkmi RAF Burkhardom Garwegom (56) a Ernstom-Volkerom Staubom (70), ktorí sú stále na úteku, v rokoch 1999 - 2016 prepadla v Dolnom Sasku, Severnom Porýní-Vestfálsku a Šlezvicku-Holštajnsku niekoľko supermarketov a autá prepravujúce peniaze. Týmto spôsobom trojica získala peniaze na to, aby mohla unikať pred zadržaním. Išlo o viac ako 2,7 milióna eur.



Keďže počas jednej z 13 lúpeží v roku 2015 sa na auto prepravujúce peniaze strieľalo, Kletteová je obvinená aj z pokusu o vraždu.



Proces prebieha na regionálnom súde vo Verdene, no z logistických dôvodov sa prvé pojednávania uskutočnia na súde v Celle.



Pred budovou súdu sa podľa reportéra agentúry AFP na pokojnom proteste zhromaždilo približne 50 prívržencov Kletteovej. Jeden z nich držal transparent požadujúci „slobodu pre Danielu a všetkých politických väzňov“.



Proces prebieha za prísnych bezpečnostných opatrení. Po desaťročiach na úteku chytili Kletteovú vo februári 2024 v Berlíne. Spolu so Staubom a Garwegom patrili začiatkom 90. rokov k tretej generácii vedenia RAF, ktorá v roku 1998 ohlásila svoje rozpustenie.



Proces s Kletteovej nezahŕňa jej účasť na politicky motivovaných útokoch RAF. Vo väzení Kletteová spísala vyhlásenie zverejnené denníkom Süddeutsche Zeitung, v ktorom odmietla obvinenie z pokusu o vraždu ako vykonštruované. Konštatovala v ňom, že členovia „revolučnej ľavice“ by nezabíjali pre peniaze.