Začal sa proces s bývalým poradcom amerického prezidenta

Washington 5. novembra (TASR) - Výberom poroty sa v utorok v americkom Washingtone začal súdny proces s Rogerom Stoneon, bývalým poradcom prezidenta Donalda Trumpa, ktorý čelí obvineniam zo lživej výpovede v Kongrese, marenia spravodlivosti či ovplyvňovania svedkov. Informovala o tom agentúra AP.



Obvinenia sa zameriavajú na to, či Stone klamal zákonodarcom o úsilí členov Trumpovho volebného štábu v roku 2016 získať e-maily odcudzené Ruskom a zverejnené na portáli Wikileaks, uvádza agentúra Reuters. Cieľom malo byť kompromitovať Trumpovu volebnú súperku Hillary Clintonovú.



Sudkyňa Amy Bermanová Jacksonová povedala, že úvodné reči na začiatku súdneho procesu by mohli zaznieť už v stredu.



Stone je takisto obvinený z vyhrážania sa rozhlasovému hlásateľovi Randymu Credicovi s cieľom zabrániť mu poprieť Stoneovo svedectvo pred výborom amerického Kongresu pre kontrolu tajných služieb.



Stonea zatkli v januári 2019 na základe zistení tímu osobitného vyšetrovateľa Roberta Muellera, ktorý vyšetroval zasahovanie Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016, ako aj kontakty ruských predstaviteľov s členmi Trumpovho volebného tímu. Prepustili ho neskôr na kauciu 250.000 dolárov.



Roger Stone je vplyvným členom Republikánskej strany, ktorý je známy ako politický konzultant, lobista a stratég. Od 70. rokov sa podieľal na predvolebných kampaniach politikov ako Richard Nixon, Ronald Reagan, Jack Kemp, Bob Dole či Trump.