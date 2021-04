Začal sa proces s Cvetkovovou, je obvinená zo šírenia pornografie

Moskva 12. apríla (TASR) - V Rusku sa v pondelok začal súd s feministkou a aktivistkou za práva komunity LGBT Julijou Cvetkovovou, ktorá je obvinená zo šírenia pornografie za jej kresby s motívmi ženského tela vyjadrujúcimi postoj hnutia body positivity, čiže prijatia vlastného tela. Informovala o tom agentúra AFP.



Prípad výtvarníčky Cvetkovovej (27), ktorej hrozí šesť rokov odňatia slobody, vyvolal v Rusku protesty i on-line akcie na jej podporu. Súd v meste Komsomoľsk na Amure v Chabarovskom kraji sa koná za zatvorenými dverami - oficiálnym dôvodom je, že počas vypočúvania sa budú ukazovať pornografické kresby.



Matka umelkyne kritizovala formát súdu za to, že ju vylúčil z účasti na pojednávaní. "Robí sa všetko pre to, aby sme mali čo najmenej informácií," povedala pre AFP. Ďalšie vypočúvanie je podľa jej slov naplánované na 6. mája.



Cvetkovovej matka spolu s jej podporovateľmi tvrdia, že je stíhaná v "absurdnom prípade" za to, že na ruskej sociálnej sieti Vkontakte v roku 2019 zverejnila nahé alebo takmer nahé kresby žien rôznych telesných tvarov. Išlo o sériu s názvom "Žena nie je bábika", ktorej súčasťou boli popisy hlásajúce, že ženy majú "na tele ochlpenie", "tuk" či "vrásky". Všetky tieto heslá sa končia zvolaním "A je to normálne!".



Cvetkovová, ktorá v rámci svojho aktivizmu viedla i hodiny sexuálnej výchovy, strávila od novembra 2019 niekoľko mesiacov v domácom väzení. Dostala tiež pokutu za porušenie kontroverzného ruského zákona namiereného voči "homosexuálnej propagande".



Ľudskoprávna organizácia Amnesty International, ktorá Cvetkovovú označila za väzenkyňu svedomia, v piatok odsúdila "smiešne a nepodložené obvinenia" voči nej a vyzvala Moskvu, aby zastavila represie voči LGBT a feministickým aktivistom.