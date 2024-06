Začal sa proces s Hunterom Bidenom pre nelegálnu držbu zbrane

Wilmington 3. júna (TASR) - Výberom poroty sa začal v pondelok súdny proces s Hunterom Bidenom, synom amerického prezidenta Joea Bidena. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Hunter Biden je obvinený, že klamal o užívaní drog, keď si v roku 2018 kupoval zbraň. V dokumentoch pri kúpe totiž uviedol, že neužíva ilegálne drogy. V minulosti však on i jeho otec verejne hovorili o jeho závislosti na drogách. Zároveň je obvinený z ilegálnej držby zakúpenej zbrane.



Syn amerického prezidenta dorazil na súd vo svojom rodnom meste Wilmington v štáte Delaware v sprievode rodiny vrátane prvej dámy Spojených štátov Jill Bidenovej. Po jeho príchode nasledoval výber poroty. Podľa predpokladov súd potrvá jeden až dva týždne.



Hunter Biden uviedol, že sa cíti nevinný. Predtým dosiahol dohodu o vine a treste s prokurátormi, ale tá zlyhala, čo viedlo k procesu.



Očakáva sa, že prokurátori predložia dôkazy spojené s niekoľkoročnou Bidenovou závislosťou. Syn amerického prezidenta však bude podľa AFP oponovať, že v čase, keď si zbraň kupoval, sa nepovažoval za závislého. Biden tvrdí, že drogy neužíva od roku 2019.



Dnes 54-ročný Hunter je jediný žijúci syn amerického prezidenta. Jeho brat Beau zomrel na rakovinu v roku 2015 a sestra Naomi ako dieťa pri autonehode v roku 1972.



V prípade uznania viny mu hrozí 25 rokov väzenia. Keďže doteraz nebol súdne trestaný, trest môže byť aj oveľa nižší alebo sa úplne vyhne väzeniu. Hunter Biden čelí ešte jednému súdneho procesu v štáte Kalifronia za daňové úniky.



Šéf Bieleho domu v pondelok vo vyhlásení uviedol, že on i jeho manželka sú na Huntera hrdí. "Hunterova húževnatosť voči nepriazni osudu a sila, ktorú vložil do svojho uzdravenia, je pre nás inšpiráciou. Mnoho rodín má milovaných, ktorí prekonali závislosť, a vedia, čo myslíme," uviedol Joe Biden.



Proces, ktorý sa začal v pondelok, je v Spojených štátoch historický prvým vedeným proti potomkovi úradujúceho prezidenta. Podľa agentúry AFP predstavuje možné riziko pre Bidenove znovuzvolenie do úradu.