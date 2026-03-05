< sekcia Zahraničie
Začal sa proces s krajne pravicovou skupinou Posledná vlna obrany
Na základe obžaloby skupina vykonávala a plánovala podpaľačské a bombové útoky na ubytovanie žiadateľov o azyl a ľavicové inštitúcie.
Autor TASR
Hamburg 5. marca (TASR) — Na vrchnom krajinskom súde v Hamburgu sa vo štvrtok začal proces so siedmimi členmi a jedným podporovateľom krajne pravicovej extrémistickej teroristickej skupiny Posledná vlna obrany. Vzhľadom na ich nízky vek bola verejnosť po prečítaní obžaloby až do vyhlásenia rozsudku z pojednávania vylúčená. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry DPA a AFP.
Obžalovaní, z ktorých boli niektorí v čase zatknutia maloletí, sú obvinení z pokusu o vraždu, sprisahania za účelom spáchania vraždy a ťažkého ublíženia na zdraví. Proces sa koná na základe zákona o súdoch pre mladistvých.
Na základe obžaloby skupina vykonávala a plánovala podpaľačské a bombové útoky na ubytovanie žiadateľov o azyl a ľavicové inštitúcie. Podľa Spolkovej prokuratúry sa jej členovia hlásia k ideológii, ktorá definuje národ na základe biologicko-etnických a rasových kritérií a nie ako spoločenstvo občanov. Považovali sa tiež za poslednú líniu obrany „nemeckého národa“.
Päť obžalovaných – jeden v súčasnosti 15-ročný mladík, traja 16-roční a jeden 19-ročný – policajti zatkli v máji minulého roka po rozsiahlych raziách v spolkových krajinách Meklenbursko-Predpomoransko, Brandenbursko a Hesensko. Ďalší traja muži – v súčasnosti vo veku 19, 21 a 22 rokov - boli v tom čase už vo väzbe.
Niektorí so zadržaných sú obvinení z podpálenia kultúrneho centra v meste Altdöbern v spolkovej krajine Brandenbursko v októbri 2024. Podľa prokuratúry sa „len náhodou“ nikomu nič nestalo. Ďalší sú obvinení z toho, že v januári 2025 odpaľovali zábavnú pyrotechniku na utečenecké centrum v meste Schmölln v Durínsku. Ďalší sú obvinení z fyzických útokov na ľudí, ktorých považovali za „pedofilov“.
Začiatok súdneho procesu sa oneskoril približne o pol hodiny, pretože prísne bezpečnostné kontroly pri vchode do budovy súdu trvali značný čas. Pred sídlom súdu demonštrovali členovia hnutia Antifa. Jeden z nich držal v ruke transparent s nápisom „Stop pravicovému teroru. Problémom je rasizmus“.
