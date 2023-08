Začal sa proces s Navaľného spolupracovníčkou obvinenou z extrémizmu

Moskva 14. augusta (TASR) - Súdny proces so spolupracovníčkou väzneného ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného sa v pondelok začal na Sibíri. Bývalá poslankyňa mestskej dumy v meste Tomsk Ksenija Fadejevová je obvinená zo založenia "extrémistickej organizácie", informovala agentúru AFP hovorkyňa tamojšieho súdu.



Fadejevovej tím právnych zástupcov požiadal v pondelok o odročenie pojednávania o najmenej desať dní, aby si mohol preštudovať 90-zväzkový spis. Sudca však ďalšie pojednávanie odročil len o deň, pokračovať tak bude v utorok, uvádzajú miestne médiá.



Fadejevovú (31) zaradili vlani v Rusku na zoznam "teroristov". V Tomsku svojho času viedla aj politickú kanceláriu Navaľného, ktorého počas návštevy tohto mesta v auguste 2020 otrávili nervovoparalytickou látkou novičok.



Fadejevovú krátko po tom zvolili - spolu s ďalšími nezávislými aktivistami - do tzv. mestskej dumy v Tomsku, čo bolo považované za víťazstvo opozície proti vláde prezidenta Vladimira Putina, uvádza AFP.



Voľby do mestských zastupiteľstiev sa vtedy v Rusku konali rok pred parlamentnými voľbami. Boli pritom vnímané ako rana pre Kremeľ, keďže vládnuca strana čelila v krajine klesajúcej popularite a narastajúcemu hnevu verejnosti z dôvodu ekonomických problémov.



Navaľného politické kancelárie boli v roku 2021 ruskými úradmi vyhlásené za "extrémistické organizácie". Ich zamestnancov, dobrovoľníkov aj podporovateľov to vystavilo riziku trestného stíhania. Mnohí z Navaľného spolupracovníkov z Ruska následne ušli. Fadejevová odísť nechcela, v decembri 2021 však bola zadržaná pre obvinenia z organizovania "extrémistickej" skupiny.