Začal sa proces s obžalovanými z odpočúvania politikov aj novinárov
V Grécku sa v stredu začal súdny proces s dvoma Izraelčanmi a dvoma Grékmi, ktorých podozrievajú z odpočúvania politikov a novinárov pomocou špionážneho softvéru Predator.
Autor TASR
Atény 24. septembra (TASR) - V Grécku sa v stredu začal súdny proces s dvoma Izraelčanmi a dvoma Grékmi, ktorých podozrievajú z odpočúvania politikov a novinárov pomocou špionážneho softvéru Predator. Všetkým štyrom hrozí trest odňatia slobody na maximálne päť rokov, a to za „porušenie tajomstva telefonickej komunikácie“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Prípad, ktorý začiatkom roka 2022 odhalila jedna z hlavných obetí špionáže, novinár Thanasis Koukakis, otriasol konzervatívnou vládou premiéra Kyriakosa Mitsotakisa a viedol k demisii šéfa gréckej národnej spravodajskej služby EYP, ako aj premiérovho hlavného poradcu a synovca, pripomína táto francúzska agentúra.
Štvorica obžalovaných sa mala postaviť pred aténsky súd už v marci, začiatok procesu napokon odložili o šesť mesiacov. Traja z nich sú bývalí členovia vedenia gréckej spoločnosti Intellexa, ktorá v Grécku predávala softvér Predator. Ten umožňuje okrem iného získať prístup k správam a fotografiám a dokonca aj diaľkovo spustiť mikrofón či kameru dotknutého mobilného zariadenia.
Spojené štáty zaradili firmu Intellexa v roku 2023 na zoznam zakázaných spoločností ako hrozbu pre národnú bezpečnosť. Na zozname sa ocitla spolu so spoločnosťou Cytrox, ktorá Predator vyvinula v Severnom Macedónsku. Tento spyware je podobný, ale odlišný od systému Pegasus vyvinutého izraelskou kybernetickou spoločnosťou NSO Group.
Koukakis podal civilnú žalobu v súdnom konaní po tom, čo bol EYP sledovaný pomocou špionážneho softvéru. Tento škandál vo vyjadrení pre AFP označil za „skutočné porušenie zásad právneho štátu“. Terčom sledovania sa podľa svojich slov stal v roku 2020, o rok nato bol jeho telefón infikovaní ôsmimi textovými správami od Predatora.
Škandál sa dostal na titulné stránky médií v júli 2022, keď líder opozičnej strany PASOK a vtedajší europoslanec Nikos Andrulakis odhalil, že do jeho telefónu sa pokúsili napadnúť Predatorom.
Premiér Mitsotakis, ktorý v súvislosti s týmto prípadom čelil v parlamente návrhu na vyslovenie nedôvery, zdôraznil, že sledovanie bolo legálne. Parlament odvtedy používanie Predatora zakázal. Zoznam dotknutých ľudí vrátane ministrov, vysokopostavených predstaviteľov armády, novinárov a podnikateľov, podľa AFP neskôr zverejnili v médiách.
Koukakisov právnik Zacharias Kesses odsúdil údajnú účasť EYP a vlády a skutočnosť, že doteraz nebol stíhaný žiadny politik. Grécky generálny prokurátor však minulý rok vyhlásil, že neexistujú žiadne dôkazy o „zapojení“ národnej spravodajskej služby.
Prípad sa dostal až k poslancom Európskeho parlamentu, ktorí vlani vyzvali na zavedenie prísnych pravidiel s cieľom zabrániť používaniu špionážneho softvéru, pričom osobitne menovali Maďarsko, Poľsko, Grécko, Španielsko a Cyprus ako štáty podozrivé z jeho používania.
