Začal sa proces s podozrivými z napomáhania útokom v Barcelone

Madrid 10. novembra (TASR) - Španielsky najvyšší súd začal v utorok prerokúvať prípad trojice islamistov obvinených z napomáhania páchateľom teroristických útokov v Barcelone v roku 2017, ktoré si vyžiadali 16 obetí a zhruba 140 zranených. Informovala o tom agentúra AP.



Traja obžalovaní nečelia obvineniam z priamej účasti na útokoch v Barcelone ani v neďalekom meste Cambrils; 23-ročný Mohamed Houli Chemlal a 31-ročný Driss Oukabir sú obvinení z príslušnosti k teroristickej organizácii, z výroby a skladovania výbušnín a pokusu o spáchanie rozsiahleho útoku.



Pre prvého z ich žiada prokuratúra 41 rokov odňatia slobody, pre Oukabira zas 36 rokov.



Tretí obžalovaný, 27-ročný Said Ben Iazza, čelí obvineniam zo spolupráce s džihádistickou skupinou, ktorej členom prepožičal svoju dodávku a svoj preukaz totožnosti. Prokuratúra preň žiada osem rokov odňatia slobody.



Od zadržania v roku 2017 sa podozriví nachádzajú vo väzbe. Počas súdneho procesu, ktorý má potrvať do 16. decembra, bude predvolaných až 235 svedkov, približuje agentúra AFP.



Súdne pojednávanie sa začalo pustením videa, ktoré zachytáva členov teroristickej jednotky, vrátane jedného z obvinených mužov (Chemlala), ako pripravujú výbušniny, popritom vtipkujú a vyhrážajú sa útokmi.



Chemlal po zatknutí polícii povedal, že len vykonával rozkazy a že s útokmi v skutočnosti nesúhlasil. Na utorňajšom súdnom pojednávaní odmietol odpovedať na otázky prokurátora, nad útokmi však vyjadril ľútosť.



Útoky v Barcelone a prímorskom letovisku Cambrils sa odohrali 17. a 18. augusta 2017. Štrnásť ľudí zahynulo a viac ako 100 sa zranilo pri útoku dodávkou na barcelonskej promenáde Las Ramblas. Teroristi vtedy autami v Barcelone a následne v Cambrils zámerne vrážali do chodcov.



Podľa polície bola za útokmi 12-členná teroristická bunka. Šesticu útočníkov, ktorí stáli za zorganizovaním aj spáchaním útokov, polícia neskôr zastrelila. Zodpovednosť za obe teroristické akcie prevzala džihádistická organizácia Islamský štát (IS).