Začal sa proces s Rusom obvineným z vojnových zločinov na Ukrajine

Helsinki 5. decembra (TASR) - Vo Fínsku sa vo štvrtok začal proces s ruským občanom Janom Petrovským, ktorý je obvinený zo spáchania vojnových zločinov na východe Ukrajiny pred desiatimi rokmi, keď tam velil ruskej polovojenskej organizácii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá nahliadla do súdnych spisov.



Fínska prokuratúra žiadala hneď v prvý deň pojednávania pre Petrovského doživotie. Tento ruský občan čelí celkovo piatim obvineniam zo spáchania vojnových zločinov na východe Ukrajiny v rokoch 2014 a 2015. Obvinenia sa týkajú jeho pôsobenia v polovojenskej jednotke Rusič, ktorá bola napojená na ruskú žoldniersku Vagnerovu skupinu, pričom bojovala v roku 2014 na strane proruských separatistov v Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny.



Petrovskij sa narodil v roku 1987 a je známy aj pod prezývkami Voislav Torden či Slavian. Od roku 2022 figuruje na sankčnom zozname EÚ a USA. Podľa slov svojho právneho zástupcu Heikkiho Lampelu všetky obvinenia odmieta.



Zadržali ho vo Fínsku v roku 2023, keď sa pod falošnou identitou pokúšal vycestovať do Francúzska. Fínsky najvyšší súd neskôr zamietol jeho vydanie na Ukrajinu, kde naňho platil zatykač, a to pre obavy z potenciálne neľudského zaobchádzania v tamojšom väzení.



Námestník fínskeho generálneho prokurátora Jukka Rappe obviňuje Petrovského z toho, že bol spoluveliteľom skupiny bojovníkov zo zmienenej jednotky Rusič, ktorí 5. septembra 2014 oklamali a prepadli ukrajinských vojakov, pričom 22 zabili a štyroch ďalších vážne zranili. Vojakov údajne oklamali tak, že pri cestnej zátarase vztýčili ukrajinskú vlajku. Zranených následne popravili a jedného zmrzačili, čo dokumentujú aj fotografie a videozáznamy. Podľa Rappeho predstavuje takéto konanie vojnové zločiny.



Pojednávania majú prebiehať do konca januára, pričom svedkovia a žalobcovia z Ukrajiny budú vypovedať prostredníctvom telemostu.