Začal sa proces so spevákom Kellym obvineným zo sexuálneho zneužívania

New York 18. augusta (TASR) - Americký R&B spevák R. Kelly sa v stredu v New Yorku postavil pred súd v úvodný deň pojednávania. Spevák čelí obvineniam zo sexuálneho zneužívania, informovala agentúra AFP.



R. Kelly (54) je obvinený z vydieračstva, sexuálneho zneužívania dieťaťa, únosu, podplácania a nútených prác. Týchto činov sa mal dopustiť v rokoch 1994 až 2018. V prípade uznania viny mu hrozí trest odňatia slobody v dĺžke desať rokov až doživotie. Spevák obvinenia odmieta.



Proces, ktorý sa v stredu začal na súde v newyorskej štvrti Brooklyn, bol o viac ako rok posunutý z dôvodu pandémie koronavírusu.



Obžaloba R. Kellyho označila za "predátora", ktorý využil svoju slávu na to, aby maloleté osoby nalákal na sex. Trojnásobný držiteľ ceny Grammy R. Kelly sa na súd dostavil v sivom obleku s fialovou kravatou a s okuliarmi. Počas pojednávania sedel v tichosti.



Žalobkyňa Maria Cruzová Melendezová povedala, že spevák nadväzoval kontakty s maloletými osobami, lákal ich a aj ich rodiny na sľuby, že im pomôže s napredovaním v kariére, a svoje obete následne sexuálne zneužíval. Obete takisto vydieral zverejnením fotografií a videozáznamov zachytávajúcich "pohlavný styk".