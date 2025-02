Začal sa proces týkajúci sa držania západných rukojemníkov v Sýrii

Paríž 17. februára (TASR) - Vo francúzskej metropole Paríž sa v pondelok začal súdny proces s piatimi džihádistami, ktorí sú obvinení v súvislosti so zadržiavaním siedmich západných rukojemníkov v mene Islamského štátu pred viac než desiatimi rokmi v Sýrii. Očakáva sa, že proces potrvá do 21. marca, informuje TASR podľa agentúry AFP.



V kauze je obvinený 39-ročný Francúz Mehdi Nemmouche a ďalší štyria muži, ktorí v roku 2013 v občianskou vojnou zmietanej Sýrii zadržali ako rukojemníkov štyroch novinárov z Francúzska, jedného zo Španielska a dvoch zamestnancov mimovládnych organizácií. Nemmouche už bol odsúdený na doživotie za útok na Židovské múzeum v Bruseli v roku 2014, ktorý si vyžiadal štyroch mŕtvych.



Obžalovaní, z ktorých dvaja sú už pravdepodobne po smrti, sú obvinení z únosu a mučenia francúzskych novinárov Didiera Francoisa, Édouarda Eliasa, Nicolasa Hénina a Pierra Torresa, talianskeho humanitárneho pracovníka Federica Motku, britského humanitárneho pracovníka Davida Hainesa a španielskeho novinára Marcosa Marginedasa Izquierda v spojení s teroristickou organizáciou.



Francúzskych reportérov uniesli, keď robili reportáže zo severnej Sýrie v júni 2013. Džihádisti z Islamského štátu ich držali desať mesiacov až do prepustenia v apríli 2014. Podľa AFP ich našli so zaviazanými očami a spútanými rukami na území nikoho, ktoré sa rozprestiera na sýrsko-tureckej hranici.



V tom istom roku bol prepustený aj Španiel Izquierdo a Talian Motka. Britského humanitárneho pracovníka Hainesa Islamský štát zavraždil sťatím hlavy v septembri 2014, jeho pozostatky sa nikdy nenašli.



Nemmouche je vo väzení v Belgicku od roku 2019. Na súde v Paríži v pondelok vyhlásil, že západných ani iných rukojemníkov nikdy v zajatí nedržal a v Sýrii sa s týmito ľuďmi nikdy nestretol. Francúzska agentúra si všíma, že tým prelomil mlčanie, pretože v procese týkajúcom sa bruselského útoku ani počas vyšetrovania neprehovoril. Všetci štyria novinári sú si však podľa svojich výpovedí istí, že Nemmouche bol ich väzniteľom.



Okrem neho sa pred súd postavili aj 35-ročný Francúz Abdelmalek Tanem, ktorý už bol vo Francúzsku odsúdený za to, že v roku 2012 odišiel bojovať do Sýrie, a 41-ročný Sýrčan Kaís Al Abdalláh. Obaja obvinenia odmietajú.



Belgického džihádistu a vysokopostaveného veliteľa IS Oussama Atara stíhajú v neprítomnosti, pretože sa predpokladá, že zomrel v Sýrii v roku 2017. Atara už predtým odsúdili na doživotie za útoky so 150 obeťami v Paríži v roku 2015, ku ktorým sa prihlásil Islamský štát, a bombové útoky v Bruseli, ktoré si o rok na to vyžiadali životy ďalších 32 ľudí.



Takisto súdený je francúzsky člen IS Salim Benghalem, ktorý mal rukojemníkov údajne na starosti, hoci sa predpokladá, že je po smrti.