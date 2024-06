Začal sa proces v kauze neúspešného pokusu o atentát na Kirchnerovú

Buenos Aires 26. júna (TASR) — Takmer dva roky po neúspešnom pokuse o atentát na bývalú argentínsku prezidentku Cristinu Kirchnerovú sa v stredu v Buenos Aires začal proces s tromi podozrivými. V úvodný deň boli prečítané obvinenia voči obžalovaným a riešili sa technické otázky. V procese, ktorý by mal trvať približne rok, vystúpi 277 svedkov, uviedli agentúry DPA a AFP.



Z pokusu o vraždu je obvinený 37-ročný Fernando Sabag Montiel. Jeho vtedajšia priateľka Brenda Uliarteová, ktorá údajne Sabaga Montiela podnecovala k útoku prostredníctvom SMS správ, a priateľ dvojice Nicolas Carrizo sú obvinení zo spolupáchateľstva.



Sabag Montiel v stredu na súde povedal, že neúspešný pokus o atentát bol "aktom spravodlivosti" pre "spoločenské dobro". "Kirchnerová je skorumpovaná, kradla a škodila spoločnosti," vyhlásil.



K pokusu o atentát, zachytenom aj na videu, došlo 1. septembra 2022, keď Kirchnerová išla pozdraviť svojich prívržencov, ktorí sa zhromaždili pred jej domom na znak podpory počas procesu týkajúceho sa korupcie. Sabag Montiel sa dostal až ku Kirchnerovej, vtedajšej viceprezidentke, priložil jej k tvári zbraň a dvakrát stlačil spúšť. Zbraň však zlyhala a atentátnika sa podarilo zadržať.



Sabagovi Montielovi a Uliarteovej hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na 13 - 20 rokov. Tretí obvinený by mohol ísť do väzenia na šesť až 14 rokov.



Kirchnerová je v Argentíne obľúbená a kontroverzná zároveň. Predstaviteľka ľavicových perónistov bola prezidentkou v rokoch 2007 - 2015. Aj v čase, keď bol hlavou štátu Alberto Fernández, ju považovali za človeka, ktorý v skutočnosti v Argentíne vládne.



Sama mala často problémy so súdmi. Tri mesiace po útoku ju odsúdili na šesť rokov väzenia za korupciu v procese, ktorý označila za politický hon na čarodejnice.