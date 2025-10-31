< sekcia Zahraničie
Začal sa proces v kauze útoku autom v Mannheime s dvoma obeťami
Alexander S. je obvinený z dvoch vrážd a viacerých pokusov o vraždu. Podľa prokuratúry jeho čin nemal politický motív.
Autor TASR
Mannheim 31. októbra (TASR) — Na krajinskom súde v Mannheime sa v piatok začal súdny proces so 40-ročným nemeckým občanom, ktorý 3. marca vrazil svojím autom do ľudí v pešej zóne v tomto druhom najväčšom meste v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko, pričom usmrtil dvoch ľudí a 11 zranil. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Alexander S. je obvinený z dvoch vrážd a viacerých pokusov o vraždu. Podľa prokuratúry jeho čin nemal politický motív. Tvrdí, že obžalovaný už roky trpí duševnou chorobou a mal byť považovaný za osobu so zníženou príčetnosťou.
Obvinený vošiel na Ružový pondelok (pondelok pred Popolcovou stredou) okolo 12.15 h svojím autom do pešej zóny v Mannheime. V rýchlosti najmenej 50 kilometrov za hodinu najprv zrazil dvoch ľudí, ktorí utrpeli zranenia. Po prejdení niekoľkých stoviek metrov narazil v rýchlosti najmenej 80 kilometrov za hodinu do 54-ročného muža, ktorý na mieste zomrel.
Muž potom vrazil podobne vysokou rýchlosťou do skupiny ľudí a smrteľne zranil 83-ročnú ženu. Následne vrazil do ďalšej skupiny ľudí a zranil ďalšie tri osoby, kým jeho vyčíňanie neukončil taxikár pakistanského pôvodu, ktorý mu svojím vozidlom zablokoval cestu.
Obvinený po vystúpení z vozidla vystrelil do vzduchu z poplašnej pištole, aby zastrašil taxikára. Potom z miesta činu ušiel pešo, no polícia ho dostihla. Následne sa pokúsil o samovraždu, keď si poplašnou pištoľou strelil do úst.
Podľa obžaloby mal Alexander S. v úmysle zabiť bližšie neurčený počet ľudí. Na sociálnych sieťach zdieľal krajne pravicový obsah. V roku 2018 dostal pokutu za to, že k fotografii Adolfa Hitlera na Facebooku pridal komentár „Sieg Heil from Germany“ (Sieg Heil z Nemecka). Zverejnil tiež fotografie, na ktorých pózuje s puškou a stojí pred tankom Leopard 2. Podľa televízie SWR sa zúčastňoval na zhromaždeniach pravicových strán a zaujímal sa o hudbu z éry národného socializmu.
Do polovice decembra je naplánovaných ďalších 12 pojednávacích dní. V prípade uznania za vinného mu hrozí doživotný trest odňatia slobody.
