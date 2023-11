Začal sa proces v prípade výbuchu, pri ktorom zahynul bloger Tatarskij

Petrohrad 15. novembra (TASR) - Súdny proces s 26-ročnou Dariou Trepovovou, obvinenou z výbuchu v petrohradskej kaviarni, pri ktorom zahynul začiatkom apríla ruský provojnový bloger Vladlen Tatarskij, sa v stredu začal v Rusku. TASR o tom píše na základe správy agentúry AP.



Trepovová je obvinená z teroristického útoku, nelegálneho obchodovania s výbušnými zariadeniami a tiež z falšovania dokumentov. Týchto zločinov sa mala dopustiť v súvislosti s výbuchom, ku ktorému došlo 2. apríla v petrohradskej kaviarni v čase, keď Tatarskému na jeho autorskom čítaní odovzdala bustu s jeho podobizňou, v ktorej bolo ukryté výbušné zariadenie. Bloger pri výbuchu prišiel o život, pričom zranenia utrpelo aj ďalších 52 ľudí.



Trepovovú zadržali krátko na to, pričom v prípade usvedčenia jej hrozí až 30-ročné väzenie. Na stredajšom pojednávaní priznala svoju vinu v prípade obvinenia z falšovania dokumentov. Za nevinnú sa však prehlásila v prípade obvinení z teroristického útoku, ako aj z nezákonného obchodovania s výbušninami. Podľa vlastných slov nevedela, že v buste bolo výbušné zariadenie.



V liste, ktorý adresovala petrohradským médiám, uviedla, že o to, aby sa 2. apríla zúčastnila na čítaní Tatarského, ju požiadal istý nemenovaný novinár a vojnový bloger, ktorého poznala. Podľa vlastných slov však netušila, že na akcii bude Tatarskému niečo odovzdávať a z výbuchu bola otrasená.



Spolu s Trepovovou je súdený aj jej 27-ročný známy, Dmitrij Kasincev, ktorý je v domácom väzení. Po predmetnom výbuchu Trepovovej poskytol útočisko vo svojom byte. Obvinený je zo zatajenia závažného zločinu. Na stredajšom pojednávaní povedal, že je ochotný priznať sa k neoznámeniu trestného činu.



Sudca v stredu oznámil, že medzičasom zomrel jeden z ľudí, ktorí pri výbuchu utrpeli zranenia. Či toto úmrtie súviselo s výbuchom, však už neuviedol. Pojednávanie následne odročil na piatok.



Podľa ruských vyšetrovateľov konala Trepovová v mene proukrajinskej skupiny napojenej na väzneného kritika Kremľa Alexeja Navaľného. Spolupracovníci Navaľného akékoľvek zapojenie do tohto atentátu odmietajú. Kyjev na obvinenia priamo nereagoval, podľa poradcu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského bol však útok dôsledkom vnútorných nepokojov v Rusku.



Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) obvinila z organizovania vraždy Tatarského ukrajinského občana Jurija Denysova. Ten podľa nej zhromažďoval o Tatarskom informácie a prostredníctvom kuriérskej služby Trepovovej dodal predmetnú výbušninu. FSB tvrdí, že Denysov konal na príkaz ukrajinských bezpečnostných služieb.



Tatarskij (40), vlastným menom Maxim Fomin, bol jedným z najvplyvnejších ruských vojenských blogerov a horlivým zástancom invázie Ruska na Ukrajinu. Títo blogeri často ostro kritizovali, ako Rusko vedie vojnu na Ukrajine a presadzovali ešte agresívnejšiu ofenzívu.