Začal sa proces vo veci teroristických útokov z novembra 2015

Paríž 8. septembra (AFP) – V Paríži sa v stredu popoludní začal najväčší proces v modernej histórii Francúzska. Pred súd sa postavilo 20 osôb obžalovaných z podieľania sa na teroristických útokoch z novembra 2015, pri ktorých zahynulo 130 ľudí. Medzi obžalovanými je aj Salah Abdeslam, ktorý je jediným preživším členom útočiacich kománd, informovala agentúra AP.



Súdny proces sa odohráva v špeciálne vybudovanej súdnej sieni. Obžalovaných jedného po druhom odviedli do časti oddelenej bezpečnostným sklom. Predvolávali ich v abecednom poradí. Abdeslam išiel ako prvý. Keď ho súd požiadal aby sa identifikoval a uviedol svoju profesiu, povedal, že „jeho ambíciou je stať sa bojovníkom Islamského štátu", píše AP.



Abdeslam je ako jediný obžalovaný z vraždy. Ďalšie osoby čelia obvineniam z pomoci pri organizácii alebo financovaní atakov či z napomáhania útočníkom pri úteku.



Počas procesu, ktorý by mal trvať deväť mesiacov, bude vypovedať viac ako 1800 ľudí vrátane príbuzných obetí útokov. Počiatočná fáza bude podľa AFP venovaná procedurálnym záležitostiam. Pozostalí budú vypovedať od 28. septembra. Predpokladá sa, že len táto časť procesu bude trvať päť týždňov.



Vyšetrovanie útokov z 13. novembra 2015 v Paríži a na jeho predmestí, ku ktorým sa prihlásila extrémistická organizácia Islamský štát, uzavreli vyšetrovatelia v roku 2019. Atentáty spáchali tri komandá, pričom v každom bolo deväť džihádistov. Jedno z kománd zaútočilo počas koncertu v hudobnom klube Bataclan, kde zahynulo 90 ľudí. Členovia ďalšieho strieľali do ľudí na terasách barov a reštaurácií v štvrtiach v blízkosti spomínaného klubu, pričom zahynulo 39 ľudí. Jeden človek prišiel o život pri útoku, ktorého terčom bol štadión Stade de France na parížskom predmestí Saint-Denis.



Polícia pri vyšetrovaní atakov odhalila džihádistickú bunku, ktorej členovia sa presúvali naprieč Európou, ale operovali najmä na území Belgicka. Táto bunka pripravila a v marci 2016 aj spáchala útoky na letisku a v metre v Bruseli, pri ktorých zahynulo 32 ľudí.