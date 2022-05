Začal sa prvý súd týkajúci sa ruských vojnových zločinov

Kyjev 13. mája (TASR) - V Kyjeve sa v piatok začal prvý súdny proces, v ktorom sa riešia obvinenia z vojnových zločinov spáchaných na Ukrajine príslušníkmi ruských inváznych vojsk. Pred súd predstúpil 21-ročný vojak, ktorý je obvinený zo zabitia 62-ročného neozbrojeného civilistu. TASR informáciu prevzala z agentúry AP.



Obvinený Vadim Šišimarin môže za zabitie civilistu, ku ktorému došlo koncom februára v obci Čupachivka v Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny, dostať až doživotie, približuje AP.



Šišimarin, ktorý bol príslušníkom ruského tankového práporu, sa k zabitiu civilistu priznal vo videu zverejnenom ukrajinskou bezpečnostnou službou (SBU).



"Dostal som rozkaz strieľať," povedal Šišimarin vo videu. "Vystrelil som naňho jednu (guľku). Padol. A pokračovali sme ďalej," dodal obvinený. Šišimarinovo vyjadrenie je podľa SBU jedno z prvých takýchto priznaní zo strany príslušníka ruských vojsk.



Podľa ukrajinskej generálnej prokuratúry sa Šišimarin podľa zhromaždených dôkazov dopustil "porušenia vojnového práva a zvyklostí v kombinácii s úkladnou vraždou". Za tieto trestné činy môže by podľa prokuratúry odsúdený na 10-15 rokov väzenia, alebo až na doživotie, píše denník The Washington Post.



Ukrajinská generálna prokurátorka Iryna Venediktovová ešte v apríli informovala, že úrady evidujú "obrovské množstvo prípadov" zabitia ukrajinských civilistov ruskými vojakmi. Uviedla pritom, že spolu so svojim tímom sa zaoberá takmer 8000 prípadmi vojnových zločinov hlásenými z celej Ukrajiny.