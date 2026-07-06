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Začal sa smútočný sprievod pri príležitosti Chameneího pohrebu
Podľa iránskych orgánov budú sprievod na jeho trase sprevádzať a sledovať davy ľudí, aby tak vyjadrili podporu vláde.
Autor TASR
Teherán 6. júla (TASR) - V Iráne sa v pondelok začal v Teheráne smútočný sprievod pri príležitosti pohrebu najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího. Rakvy s telami lídra a členov jeho rodiny, ktorí zahynuli pri izraelsko-amerických útokoch, prevezú až na letisko Mehrabád. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Podľa iránskych orgánov budú sprievod na jeho trase sprevádzať a sledovať davy ľudí, aby tak vyjadrili podporu vláde. Pre vyhlásený smútok sa v sobotu uzavreli ulice, vzdušný priestor a obmedzil bežný život. Skončí sa vo štvrtok, keď bude 86-ročný Chameneí pochovaný vo Svätyni imáma Rezu v Mašhade.
Spojené štáty medzitým pokračujú v rokovaniach s Iránom, ktorých cieľom je úplné znovuotvorenie Hormuzského prielivu, obmedzenie jadrového programu Teheránu a trvalé ukončenie vojny, ktorá sa začala 28. februára. Podľa AP sa však zdá, že rokovania sa pozastavili až do pochovania Alího Chameneího.
Počas smútočných obradov od smútiacich zaznievajú čoraz častejšie hrozby o pomste za smrť iránskeho vodcu a vyzývajú na zabitie amerického prezidenta Donalda Trumpa aj izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.
Iránske hrozby namierené proti americkému prezidentovi a ďalším predstaviteľom jeho vlády prichádzajú od Trumpovho nariadenia v roku 2020 zabiť Kásema Sulejmáního - vodcu elitných jednotiek iránskych Revolučných gárd Quds. Irán opakovane poprel, že by plánoval zabitie šéfa Bieleho domu, hoci propagandistické zábery z tvrdého krídla už dlho naznačujú, že Trump je v hľadáčiku Teheránu.
Podľa iránskych orgánov budú sprievod na jeho trase sprevádzať a sledovať davy ľudí, aby tak vyjadrili podporu vláde. Pre vyhlásený smútok sa v sobotu uzavreli ulice, vzdušný priestor a obmedzil bežný život. Skončí sa vo štvrtok, keď bude 86-ročný Chameneí pochovaný vo Svätyni imáma Rezu v Mašhade.
Spojené štáty medzitým pokračujú v rokovaniach s Iránom, ktorých cieľom je úplné znovuotvorenie Hormuzského prielivu, obmedzenie jadrového programu Teheránu a trvalé ukončenie vojny, ktorá sa začala 28. februára. Podľa AP sa však zdá, že rokovania sa pozastavili až do pochovania Alího Chameneího.
Počas smútočných obradov od smútiacich zaznievajú čoraz častejšie hrozby o pomste za smrť iránskeho vodcu a vyzývajú na zabitie amerického prezidenta Donalda Trumpa aj izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.
Iránske hrozby namierené proti americkému prezidentovi a ďalším predstaviteľom jeho vlády prichádzajú od Trumpovho nariadenia v roku 2020 zabiť Kásema Sulejmáního - vodcu elitných jednotiek iránskych Revolučných gárd Quds. Irán opakovane poprel, že by plánoval zabitie šéfa Bieleho domu, hoci propagandistické zábery z tvrdého krídla už dlho naznačujú, že Trump je v hľadáčiku Teheránu.