Začal sa súd s 95-ročným politikom Pujolom; je obvinený z korupcie
Proces sa sústreďuje na pôvod majetku Jordiho Pujola, ktorý v rokoch 1980 až 2003 viedol regionálnu vládu Katalánska.
Madrid 24. novembra (TASR) - Pred Národným súdom v Madride sa v pondelok začal proces s popredným katalánskym politikom Jordim Pujolom, ktorý je obvinený z korupcie. Ako spresnila agentúra AFP, súdny proces, v ktorom je obžalovaný nielen 95-ročný Pujol, ale aj jeho sedem detí, sa týka údajného zločineckého spolčovania a prania špinavých peňazí, píše TASR.
Pujol v roku 2014 priznal, že jeho rodina viac ako 30 rokov uchovávala nepriznané peniaze v Andorre - malom štáte ležiacom v Pyrenejách medzi Španielskom a Francúzskom. Pujol tvrdil, že tieto peniaze boli dedičstvom po otcovi, bohatom podnikateľovi, a popieral, že by pochádzali zo úplatkov za verejné zákazky počas jeho pôsobenia vo funkcii.
Po rokoch vyšetrovania však boli Pujol a jeho deti predvolaní pred súd. Pujolovi obhajcovia pritom poukazovali na chabé fyzické zdravie svojho mandanta i na pokles jeho kognitívnych schopností, pričom uviedli, že nie je fyzicky schopný absolvovať súdny proces v Madride. Národný súd však rozhodol, že Pujol sa na pojednávaniach zúčastní, a to prostredníctvom videoprenosu zo svojho bydliska v Barcelone.
Pojednávať sa bude šesť mesiacov. Prokuratúra žiada pre Pujola deväťročný trest odňatia slobody. Jeho deťom v prípade uznania ich viny súdom hrozí až do 29 rokov väzenia.
Po smrti diktátora Francisca Franca v roku 1975 sa Pujol stal jedným z najvplyvnejších politikov demokratického Španielska ako líder dnes už zaniknutej stredopravicovej nacionalistickej strany Demokratická konvergencia Katalánska (CDC), ktorá podporovala menšinové vlády v Madride. Výmenou za to Pujol získal pre Katalánsko širšie kompetencie v zdravotníctve a školstve a zabezpečil vznik samostatnej regionálnej polície, čo mu vynieslo prezývku „španielsky vicekráľ“.
Napriek desaťročiam obhajovania katalánskeho nacionalizmu, za čo bol počas Francovho režimu dva roky väznený, Pujol vždy tvrdil, že prosperujúce Katalánsko by malo zostať súčasťou Španielska.
