Začal sa súd s Čečencom, ktorý plánoval zavraždiť Kadyrovovho kritika

Mníchov 15. júna (TASR) - V Mníchove sa začal súdny proces s ruským občanom čečenského pôvodu, ktorý sa údajne chystal ako nájomný vrah zabiť čečenského disidenta. Vraždu si vraj objednali ľudia napojení na čečenského vodcu Ramzana Kadyrova, píše agentúra Reuters.



Nemecká prokuratúra sa domnieva, že vražda bola naplánovaná s cieľom vystrašiť a umlčať brata potenciálnej obete – 27-ročného aktivistu bojujúceho za čečenskú nezávislosť, ktorý žije v exile v Štokholme.



"V prvej polovici roka 2020 príslušník bezpečnostného aparátu čečenského prezidenta Ramzana Kadyrova kontaktoval obvineného Valida D., aby sa dohodli na vykonaní vraždy istého kritika vlády žijúceho v Nemecku," uviedla prokuratúra. Dodala, že obžalovaný s ponukou súhlasil, následne si zadovážil zbraň s nábojmi a tlmič. Leto 2020 vraj strávil sledovaním oblasti, kde jeho zamýšľaná obeť bývala.



Valid D. obvinenia prokuratúry odmieta.



Nemecké médiá informovali, že obeťou Valida D. sa mal stať Mochmad Abdurachmanov, ktorého brat Tumso bol vo februári 2020 terčom pokusu o vraždu.



"Žiaden počestný Čečenec by nevstúpil na územie Ukrajiny so zbraňou v ruke a úmyslom bojovať za záujmy Ruskej federácie a jej prezidenta Vladimira Putina," vyhlásil vo videu na webstránke YouTube Abdurachmanov, ktorý sám patrí k otvoreným kritikom Kadyrova.



Súdny proces s Validom D. by mal trvať do decembra. Podľa agentúry Reuters opätovne upriamuje pozornosť na činnosť ruských agentov v Nemecku a Európe vrátane nájomných vrahov z Čečenska.