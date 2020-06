Vo Francúzsku sa začal súd s islamistom obvineným zo zločinov v Sýrii

Paríž 25. júna (TASR) - Vo Francúzsku sa vo štvrtok začal súdny proces s francúzskym džihádistom Tylerom Vilusom obžalovaným zo zločinov spáchaných v Sýrii. Vilus sa z radového príslušníka jednotiek Islamského štátu (IS) postupne vypracoval až na pozíciu emira.



Informoval o tom denník Le Monde. Podľa novín ide o prvý prípad tohto druhu, keď sa pred francúzskym súdom zodpovedá za zločiny spáchané v Sýrii francúzsky džihádista.



Tridsaťročný Vilus je obžalovaný z členstva v teroristickom zoskupení, z velenia ozbrojencom a z vraždy s priťažujúcimi okolnosťami. Hrozí mu doživotný trest. Rozsudok by mal byť oznámený 3. júla.



Vilus bol zadržaný 2. júla 2015 na letisku v Istanbule, pri sebe mal švédsky cestovný pas. Krátko na to bol vydaný do Francúzska. Jeho zatknutie bolo považované za veľký úspech pre justíciu a francúzske protiteroristické služby.



Obvinený priznal, že v Sýrii bol v kontakte s prakticky celou po francúzsky hovoriacou džihádistickou komunitou.



Poznal sa aj s Abdelhamidom Abaaoudom, považovaným za hlavného organizátora teroristických útokov v parížskom hudobnom klube Bataclan a v reštauráciách a baroch, ku ktorým došlo 13. novembra 2015.



Vilus však počas výsluchov odmietol, že by on sám mal akékoľvek plány na útok v Európe.



Vyšetrovaním sa potvrdilo, že Vilus bol v jednej z prvých vĺn odchodu európskych džihádistov do oblasti iracko-sýrskej vojnovej zóny.



Do kontaktu so saláfistickým radikálnym islamom sa dostal vo veku 21 rokov v Tunisku, kam sa koncom augusta 2011 sa presťahoval. V tejto krajine sa v tom čase, po revolúcii arabskej jari, rozmáhali podobné islamistické hnutia. Vilus sa tam v septembri 2012 podieľal na vyplienení veľvyslanectva Spojených štátov.



Sklamaný vlažným prístupom tuniských saláfistov sa koncom roku 2012 presunul do Sýrie, kde sa o rok aj usadil.



Najprv pôsobil v oblasti mesta Aleppo, kde sa vypracoval z radového príslušníka islamistickej polície na emira, ako sa pochválil v listoch príbuzným.



Od roku 2014 slúžil v meste Šaddádí pri hraniciach s Irakom, ktoré bolo jednou z bášt IS. Podľa svedkov bol naďalej príslušníkom policajných zložiek, pričom sa špecializoval na vynucovanie práva šaría a podľa svedkov aj vykonával popravy.



Pod Vilusovým vplyvom konvertovala na islam aj jeho matka Christine Rivierová, známa ako "Mamie Djihad" (Džihádová babka), ktorá ho v Sýrii trikrát navštívila. Rivierová bola v roku 2017 vo Francúzsku odsúdená na desať rokov väzenia za vytvorenie teroristickej zločineckej skupiny a financovanie terorizmu.