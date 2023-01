Začal sa súd s laureátom Nobelovej ceny Alesom Biaľackim

Moskva 5. januára (TASR) — V Minsku sa vo štvrtok začal súdny proces s väzneným bieloruským aktivistom a jedným z laureátov vlaňajšej Nobelovej ceny za mier Alesom Biaľackim. Obvinený je z toho, že do Bieloruska pašoval peniaze, aby financoval tamojšie opozičné skupiny, začo mu hrozí až 12 rokov väzenia, informuje TASR na základe správy agentúry AFP. Podľa Biaľackého stúpencov je proces súčasťou represívnych zásahov voči ním založenej ľudskoprávnej organizácii Viasna.



Šesťdesiatročný Biaľacki je spolu so svojím zástupcom Vaľancinom Stefanovičom a ďalším aktivistom Uladzimirom Labkovičom vo väzbe už od júla 2021. V prípade usvedčenia im hrozí sedem až 12 rokov odňatia slobody.



Trojica obvinených bola počas štvrtkového pojednávania súdu v súlade s miestnymi zvyklosťami umiestnená v špeciálnej klietke.



Podľa obžaloby mali do Bieloruska prepašovať vyše 200.000 eur a 54.000 eur v hotovosti, ktoré mali byť použité na financovanie aktivít tamojšej opozície, napríklad na splatenie pokút uložených miestnymi úradmi.



Biaľacki založil Viasnu, ktorej názov v preklade znamená jar, v roku 1996. V súčasnosti je to najznámejšia bieloruská ľudskoprávna skupina, píše AFP.



Biaľackému bola v októbri udelená prestížna Nobelova cena za mier. Spoločne s ním ju získala i ruská ľudskoprávna organizácia Memorial a ukrajinská ľudskoprávna organizácia Centrum pre občianske slobody (CCL). Ocenenie im bolo udelené za úsilie, ktoré vynakladajú v oblasti ľudských práv, demokracie a mierového spolužitia (troch) susediacich krajín – Bieloruska, Ruska a Ukrajiny.



Cenu za Biaľackého prevzala 10. decembra v Osle jeho manželka Natalľa Pinčuková.